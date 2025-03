Le déploiement de la mise à jour logicielle Tesla 2025.2.8 continue de transformer l’expérience des utilisateurs, avec un enrichissement de fonctionnalités et des améliorations prononcées de la sécurité et de la commodité. Actuellement disponible pour environ 9% de la flotte, cette mise à jour est un pas significatif vers une conduite autonome plus efficace et sécurisée.

Nouvelles fonctionnalités de la version 2025.2.8

La mise à jour 2025.2.8 se distingue par l’introduction des versions supervisées de l’Autopilot Full Self-Driving (FSD) v13.2.8 utilisant le matériel AI4/HW3, ainsi que la version FSD v12.6.4 reposant sur AI3/HW3. Ces avancées promettent une navigation plus fluide et une meilleure gestion de situations complexes grâce à l’amélioration de l’intelligence artificielle.

Liste des nouveautés des mises à jours

Voici un listing en français des nouveautés tirées des informations fournies sur la mise à jour logicielle Tesla 2025.2.8, ainsi que des versions précédentes 2025.2.6 et 2025.2 :

Nouveautés de la mise à jour 2025.2.8 :

Déploiement en cours : La mise à jour est distribuée à une troisième vague de propriétaires, atteignant environ 9 % de la flotte Tesla.

: La mise à jour est distribuée à une troisième vague de propriétaires, atteignant environ 9 % de la flotte Tesla. FSD (Supervised) v13.2.8 [AI4/HW3] : Nouvelle version du système de conduite entièrement autonome supervisée pour les véhicules équipés des processeurs AI4 et HW3.

: Nouvelle version du système de conduite entièrement autonome supervisée pour les véhicules équipés des processeurs AI4 et HW3. FSD (Supervised) v12.6.4 [AI3/HW3] : Mise à jour du système FSD supervisé pour les véhicules avec processeurs AI3 et HW3.

: Mise à jour du système FSD supervisé pour les véhicules avec processeurs AI3 et HW3. Amélioration du lavage des essuie-glaces [Cybertruck] : Optimisation du système de nettoyage des essuie-glaces spécifique au Cybertruck.

: Optimisation du système de nettoyage des essuie-glaces spécifique au Cybertruck. Détection de la visibilité des caméras [Model 3/Y avec Ryzen] : Nouvelle fonctionnalité pour détecter et signaler les problèmes de visibilité des caméras sur les Model 3 et Y équipés de processeurs Ryzen.

Nouveautés de la mise à jour 2025.2.6 :

Mise à jour de la détection dans l’habitacle pour la première rangée [Model Y avec radar intérieur] : Amélioration du système de détection dans l’habitacle pour les Model Y équipés d’un radar interne.

Nouveautés de la mise à jour 2025.2 :

Préconditionnement pour les chargeurs rapides tiers : Les véhicules préparent automatiquement la batterie pour une charge optimale lorsqu’un chargeur rapide tiers est défini comme destination.

: Les véhicules préparent automatiquement la batterie pour une charge optimale lorsqu’un chargeur rapide tiers est défini comme destination. Alerte sonore pour le trafic transversal arrière : Un signal sonore avertit le conducteur lorsqu’un objet ou un véhicule traverse derrière en marche arrière.

: Un signal sonore avertit le conducteur lorsqu’un objet ou un véhicule traverse derrière en marche arrière. Ouverture mains libres du coffre ou du coffre avant pour Android : Les utilisateurs Android peuvent désormais ouvrir le coffre ou le coffre avant sans les mains, grâce à la clé téléphone.

: Les utilisateurs Android peuvent désormais ouvrir le coffre ou le coffre avant sans les mains, grâce à la clé téléphone. Informations météo dans la navigation : Affichage des conditions météo pour la destination finale et les points de passage dans la liste des instructions de navigation.

: Affichage des conditions météo pour la destination finale et les points de passage dans la liste des instructions de navigation. The Battle of Polytopia – Skin « The Forgotten » Aquarion : Mise à jour du jeu avec un nouveau skin pour la faction Aquarion, de nouvelles langues et des ajustements d’équilibre.

: Mise à jour du jeu avec un nouveau skin pour la faction Aquarion, de nouvelles langues et des ajustements d’équilibre. Améliorations du mode service et du mode service Plus : Optimisations des fonctionnalités pour les techniciens et propriétaires en mode service.

: Optimisations des fonctionnalités pour les techniciens et propriétaires en mode service. Résumé de maintenance [Cybertruck] : Ajout d’un récapitulatif des actions de maintenance pour le Cybertruck.

: Ajout d’un récapitulatif des actions de maintenance pour le Cybertruck. Pop-up de session de charge après recharge [non documenté] : Une notification apparaît après une session de charge (non mentionné officiellement dans les notes).

: Une notification apparaît après une session de charge (non mentionné officiellement dans les notes). Pression recommandée des pneus ajoutée à l’interface [non documenté] : Ajout discret d’une indication de la pression recommandée des pneus dans l’interface.

Améliorations spécifiques aux modèles

Cette version n’ignore pas le confort et la sécurité des passagers. Notamment, le Cybertruck bénéficie d’un système de lave-glace amélioré, tandis que la détection de visibilité de caméra est optimisée pour les modèles 3 et Y équipés de Ryzen.

En parallèle, la mise à jour 2025.2.6 apporte une mise à jour du capteur de cabine de première rangée spécifique au modèle Y muni de radars embarqués, renforçant ainsi la sécurité des passagers avant.

Fonctionnalités antérieures renforcées

La version de base 2025.2 offre également plusieurs fonctionnalités non négligeables qui se prolongent dans la mise à jour actuelle. Parmi elles, le préconditionnement des chargeurs rapides tiers qui optimise le temps de charge et le nouveau signal sonore pour le trafic transversal arrière afin d’améliorer la sécurité lors des manœuvres de stationnement. De plus, une ouverture mains-libres du coffre avant ou arrière est possible pour les utilisateurs Android, et des informations météorologiques sont désormais directement affichées pour vos destinations ainsi que les étapes intermédiaires.

Expérience utilisateur enrichie

Pour agrémenter davantage la profondeur de l’expérience utilisateur, Tesla propose un nouveau skin, ‘The Forgotten’ Aquarion, pour le jeu The Battle of Polytopia. De plus, des améliorations ont été apportées aux modèles de service et au mode service plus, offrant une gestion plus efficace et clairvoyante de la maintenance. Le Cybertruck bénéficie d’un récapitulatif d’entretien, tandis que l’invitation à vérifier la pression recommandée des pneus et les notifications de session de charge ajoutent des éléments pratiques non documentés au modèle de service.

Une vision vers l’avenir

Ce déploiement continu et progressif de la mise à jour 2025.2.8 témoigne de l’engagement de Tesla à continuellement améliorer la connectivité, la sécurité et l’interactivité de ses véhicules. En synchronisant les nouvelles technologies avec les besoins de ses utilisateurs, Tesla ne cesse de redéfinir les standards de l’innovation automobile moderne.