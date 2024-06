En 2023, une question brûlante agite le débat public en France : pourquoi le pays maintient-il une TVA de 20 % sur les kits solaires alors que plusieurs de ses voisins européens, comme l’Allemagne, ont abaissé cette taxe à 0% ?

Les Enjeux Énergétiques et Économiques

Le problème du coût de l’électricité est critique. En à peine deux ans, les prix ont grimpé de 44%. Cette haussse des coûts rend l’énergie solaire de plus en plus attrayante pour les ménages. La production de sa propre électricité à l’aide de panneaux solaires permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de contribuer à la réduction des émissions de carbone.

Le réchauffement climatique intensifie l’urgence d’adopter des énergies renouvelables. Les vagues de chaleur extrême deviennent la norme dans des régions comme l’Inde, où les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius. Il est crucial que la France accélère sa transition énergétique pour limiter son empreinte carbone.

Pourquoi la France est-elle à la traîne ?

En France, seulement 2% des foyers sont équipés de panneaux solaires. Une des raisons de ce retard est le manque de mesures incitatives. ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire, a fait plusieurs propositions pour stimuler l’autoconsommation solaire, qui, jusqu’à présent, n’ont pas été mises en œuvre.

Actuellement, la TVA sur les kits solaires est de 20% pour les installations posées par des particuliers ou des professionnels, excepté pour les installations de moins de 3 kWc, où la TVA est réduite à 10%. Cependant, des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Autriche et la Croatie ont montré l’exemple en abaissant cette TVA à 0%.

Les Problèmes Actuels et Demandes

Il est grand temps que la France rejoigne ce mouvement, pour diverses raisons :

Premièrement, une TVA de 20% sur un kit de 8 panneaux à installer soi-même à un prix TTC de 3500€ engendre 600€ de TVA.

Deuxièmement, pour une installation de 12 panneaux à 11 000€ TTC, vous payez 2000€ de TVA, ce qui est dissuasif.

Troisièmeement, même avec une TVA réduite à 10%, il faut respecter plusieurs contraintes, notamment faire poser les panneaux par un installateur professionnel et ne pas dépasser 3 kWc (environ 8 panneaux) en puissance.

Si la TVA était abaissée à 5,5% ou même à 0%, cela inciterait davantage de ménages à passer à l’énergie solaire. De plus, une telle mesure atténuerait les coûts initiaux, rendant l’énergie solaire plus compétitive face aux autres sources d’énergie.

Un Soutien Indispensable à la Filière Solaire Française

La filière solaire française est également en difficulté. Récemment, le fabricant français de panneaux solaires SYSTOVI a cessé ses activités face à la concurrence déloyale de panneaux chinois vendus à des prix cassés. Il est donc crucial, non seulement d’abaisser la TVA pour stimuler la demande de panneaux solaires, mais aussi de mettre en place des mesures protectionnistes pour soutenir la production locale.

Une TVA réduite devrait être appliquée non seulement aux kits solaires importés mais aussi, et surtout, à ceux fabriqués en France, pour encourager l’industrie nationale.

La Nécessité d’une Vision Long-Terme

Il est impératif que les décideurs politiques adoptent une vision à long terme. En favorisant l’énergie solaire, la France pourrait réduire sa dépendance énergétique, stimuler l’économie locale, et contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Cependant, il est aussi essentiel de moderniser les infrastructures pour accueillir une plus grande part d’énergie solaire et d’adapter le réseau électrique national pour équilibrer la consommation et la production.

Conclusion

En conclusion, une réforme de la TVA sur les kits solaires est non seulement nécessaire mais urgente. Cela permettrait de favoriser l’adoption de l’énergie solaire, d’accélérer la transition énergétique et de soutenir la filière solaire française face à une concurrence internationale déloyale.

Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.