Un spectacle synchronisé de lumière impliquant une flotte de Tesla Cybertrucks a récemment captivé Las Vegas. La vidéo de cette performance époustouflante des pickups entièrement électriques a été publiée en ligne sur les plateformes de médias sociaux X et YouTube.

Comme l’a noté Simon Pollock de Xlightshows.io, créateur de ce spectacle lumineux, la flotte de Cybertrucks présentée dans la vidéo a participé à une rencontre dans la Cité du Péché. Deux des Cybertrucks qui ont pris part au spectacle étaient particulièrement spéciaux, car ils avaient déjà accompli l’exploit de voyager jusqu’à l’océan Arctique.

Les images du spectacle lumineux de la flotte de Cybertruck étaient tout simplement stupéfiantes. Elles montraient les pickups entièrement électriques exécuter des figures en parfaite synchronisation. Grâce à leur frunk motorisé, le spectacle incluait des séquences où les véhicules ouvraient et fermaient ensemble leurs coffres avant. Certaines figures impliquant la barre lumineuse du Cybertruck se sont également révélées très remarquables.

Over $1.6 million in Cybertrucks in one spot here in Las Vegas. I recorded the light show but I’ll wait until Simon posts his masterpiece. pic.twitter.com/fWT9npRgLi

— Matt Wallace (@MattWallace1701) September 15, 2024