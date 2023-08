Un utilisateur de Tesla Model Y témoigne : 10,45 € pour une recharge à Caen sur le chemin de Saint-Malo

En France, l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques est en constante expansion. Parmi les nombreux acteurs du domaine, le réseau Tesla Supercharger se distingue par son approche centrée sur l’utilisateur et son engagement envers une recharge rapide et efficace pour tous les modèles Tesla, dont la Model 3. Dans cet article, nous explorons le réseau Tesla Supercharger, partageons l’expérience d’un utilisateur et comparons les coûts de recharge avec d’autres réseaux de recharge, notamment IZIVIA, Ionity, Total Energies et Allego.

Le réseau Tesla Supercharger

Au mois de juillet 2023, le réseau Tesla Supercharger comprend 1 210 stations de recharge réparties à travers la France. Chaque station est équipée de plusieurs bornes, en général entre 8 et 16, ce qui signifie que le nombre total de points de recharge disponibles via Tesla est nettement plus élevé.

Ces stations proposent des vitesses de recharge pouvant atteindre jusqu’à 250 kW avec les Superchargers V3, permettant aux conducteurs de Tesla de recharger une grande partie de la capacité de leur batterie en moins d’une demi-heure. Ces vitesses de recharge élevées permettent aux conducteurs de reprendre rapidement la route, facilitant les longs trajets en véhicules électriques.

Tesla continue d’investir dans l’extension de son réseau de Superchargers pour répondre à la demande croissante des conducteurs de véhicules électriques. Face à l’augmentation des ventes de véhicules électriques Tesla, notamment la Model Y, l’entreprise travaille à assurer que son infrastructure de recharge peut accompagner cette croissance.

Comparaison avec d’autres réseaux de recharge en France

Selon les dernières données de @DToulouze, le nombre de stations de recharge en France est réparti comme suit en juillet 2023 :

Tesla (pour tous) : 1300

Tesla (seulement) : 707

Total Energies : 801

Ionity : 782

Allego : 621

Engie-Vianeo : 519

Power Dot : 479

Electra : 430

IECharge : 348

Freshmile : 281

Ces chiffres représentent le nombre total de stations de recharge et ne prennent pas en compte la capacité de chaque station ou la puissance de recharge offerte.

Expérience utilisateur : Recharger une Tesla Model Y au Supercharger de Caen

ARCADIA, un utilisateur du forum Tesla Mag, partage son expérience de recharge avec le réseau Tesla Supercharger : « Je suis parti des Yvelines à 12h32, après 197 km d’autoroute en 1h55, arrivé à Caen avec 34% de batterie. Fin de charge à 84% pour 10,45€. La station de recharge est super propre, avec un restaurant Courtepaille, un hôtel Ibis et un McDonald’s à proximité. Petite pause de recharge avant de repartir direction Saint-Malo. »

Ce témoignage illustre également l’engagement de Tesla envers les animaux de compagnie. En effet, Tesla a développé un « mode chien » pour ses véhicules qui maintient le système de climatisation en fonctionnement même lorsque la voiture est éteinte, assurant un environnement confortable pour les animaux de compagnie restés à l’intérieur. De plus, un message s’affiche sur l’écran de la voiture pour informer les passants que les animaux de compagnie à l’intérieur sont en sécurité et que le propriétaire reviendra bientôt.

Cette attention aux détails et cet engagement pour le confort des utilisateurs et de leurs animaux de compagnie sont parmi les raisons qui ont permis à Tesla de bâtir une solide communauté d’adeptes. Ces fonctionnalités innovantes, associées à l’expansion continue du réseau Supercharger, contribuent à faire de Tesla un leader dans le domaine des véhicules électriques.

Comprendre le coût de la recharge

Le tarif au Supercharger Tesla est de 0,54 €/kWh. Pour une Tesla Model Y équipée d’une batterie d’une capacité de 75 kWh, supposons que ARCADIA ait rechargé sa voiture de 34% à 84%, cela signifie que 37,5 kWh (50% de 75 kWh) ont été chargés.

37,5 kWh * 0,54 €/kWh = 20,25€

Tesla ne facture pas de frais supplémentaires en fonction du temps passé sur la borne après la fin de la recharge. Ainsi, l’utilisateur paie uniquement pour l’énergie consommée.

Comparaison avec le prix de l’essence

Supposons que la recharge de ARCADIA lui ait donné une autonomie d’environ 253,5 km (50% de l’autonomie totale de 507 km). Si on rapporte ce coût au nombre de kilomètres parcourus, cela donne :

20,25€ / 253,5 km ≈ 0,08€ par km.

Comparons cela à une voiture à essence qui consomme environ 8 litres aux 100 km, et où le litre d’essence coûte 1,60€ :

1,60€/L * 8L/100km = 1,28€ par 100km, soit 0,128€ par km.

Il apparaît clairement que le coût par kilomètre pour une Tesla Model Y utilisant le réseau Tesla Supercharger est nettement inférieur à celui d’une voiture à essence. C’est l’une des raisons pour lesquelles de plus en plus d’usagers se tournent vers les véhicules électriques, en plus de l’aspect environnemental.

Conclusion

Tesla Supercharger joue un rôle crucial dans le paysage des stations de recharge pour véhicules électriques en France. Alors que le nombre de stations de recharge continue d’augmenter, les conducteurs de véhicules Tesla bénéficient d’options de recharge rapides et pratiques. Il est important pour les utilisateurs de comparer les différents réseaux de recharge disponibles et de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins en termes de tarifs, de localisation et de puissance de recharge. Comme le témoignage de ARCADIA le souligne, l’expérience de recharge peut également être influencée par des facteurs tels que la propreté du site et les commodités disponibles à proximité. ARCADIA cherche également un filleul pour gagner des points de recharge gratuits. Nous lui souhaitons de bonnes vacances !