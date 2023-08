Le monde de la beauté et des cosmétiques n’est pas en reste quand il s’agit de l’innovation technologique. Les sèche-cheveux, par exemple, ont parcouru un long chemin depuis leurs premières versions. Aujourd’hui, nous allons examiner cinq des sèche-cheveux les plus avancés technologiquement du marché : Airtecho, Dyson Supersonic, Gama IQ Perfetto, T3 Cura Luxe et Harry Josh Ultra Light.

Airtecho-Fr

Premier de notre liste, l’Airtecho se distingue par ses performances exceptionnelles et son excellent rapport qualité-prix [1]. Le sèche-cheveux de marque française a obtenu un score impressionnant de 9,6/10 basé sur 865 votes. Son moteur puissant de 120 000 tr/min et son débit d’air de 60 m/s lui permettent de réduire de moitié le temps de séchage. Le contrôle intelligent de la température, qui surveille la température du flux d’air 58 fois par seconde, garantit des cheveux protégés contre les dommages thermiques [2]. Le seul inconvénient ? Il est souvent épuisé en raison de la forte demande.

Selon la blogueuse mode Laura de Fashion Corner, « l’Airtecho est un changeur de jeu. Non seulement il réduit mon temps de séchage de plus de la moitié, mais mes cheveux sont également plus doux et plus brillants qu’avant. J’apprécie aussi qu’il soit si léger et silencieux. »

Dyson Supersonic

Le Dyson Supersonic est un favori des utilisateurs depuis son lancement en 2016 grâce à sa technologie révolutionnaire [3]. Bien qu’il ait des caractéristiques impressionnantes, comme un bon contrôle de la température et une belle sélection d’accessoires de coiffage, il est lourd (816g) et assez bruyant avec un niveau de bruit de 74db. Malgré un score global respectable de 8,9/10, son prix élevé le place en deuxième position sur notre liste.

Pour la blogueuse Sarah de Style Avenue, « le Dyson Supersonic est l’un des meilleurs sèche-cheveux que j’ai jamais utilisés. Il est rapide, silencieux et laisse mes cheveux doux et brillants. C’est un investissement, mais cela en vaut la peine. »

Gama IQ Perfetto

Le Gama IQ Perfetto se distingue par son poids léger. Avec un score de 9,6/10, il offre un bon contrôle de la température et trois accessoires de coiffage [4]. Cependant, il est bruyant (78db), ne dispose pas de technologie d’ions négatifs et son prix est assez élevé. Son absence de système de résiliation différée laisse également des doutes quant à sa durabilité à long terme.

Selon Anna de Beauty Blog, « le Gama IQ Perfetto est un outil de coiffure fantastique. Il est léger et facile à utiliser, et le contrôle de la température est un bonus. Cependant, l’absence de technologie d’ions négatifs est décevante, surtout pour le prix. »

T3 Cura Luxe

Le T3 Cura Luxe est un autre sèche-cheveux qui a fait beaucoup de bruit récemment. Il dispose de la technologie des ions négatifs et offre 10 réglages de chaleur et de vitesse [5]. Cependant, il est lourd (500g), bruyant (74db), et n’est pas livré avec un diffuseur ou un contrôle de température. De plus, il est l’un des modèles les plus chers et ne dispose pas de système d’arrêt différé, ce qui pose des questions sur sa durabilité.

Selon la blogueuse mode Samantha de Chic Trends, « le T3 Cura Luxe est un bon sèche-cheveux, mais il y a des alternatives meilleures et plus abordables. Il fait du bon travail, mais manque certaines fonctionnalités clés comme le contrôle de température. »

Harry Josh Ultra Light

Enfin, le Harry Josh Ultra Light offre 12 réglages de chaleur et de vitesse et un flux d’air décent de 42 m/s [6]. Cependant, il est lourd (526g), ne vient pas avec un diffuseur et n’a pas de système d’arrêt différé. Son prix élevé fait également baisser son score global à 7,4/10.

Selon la blogueuse mode Julie de Style Spot, « le Harry Josh Ultra Light est un sèche-cheveux correct. Les différents réglages sont agréables, mais le manque de diffuseur et le poids plus élevé peuvent être un frein, surtout compte tenu de son prix élevé. »

Tableau comparatif des sèches cheveux les plus technologiques

Marque / Modèle Prix Note Générale Poids Flux d’Air (m/s) Niveau de Bruit (db) Contrôle de Température Airtecho-Fr 199 EUR 9.6/10 358g 60 54 Oui Dyson Supersonic 519 EUR 8.9/10 816g 50 74 Oui Gama IQ Perfetto 329 EUR 9.6/10 358g N/A 78 Oui T3 Cura Luxe 279 GBP 9.6/10 500g N/A 74 Non Harry Josh Ultra Light 429 GBP 9.6/10 526g 42 83 Non

Conclusion

Tous les sèche-cheveux de cette liste ont leurs forces et leurs faiblesses. Que vous privilégiez la légèreté, le contrôle de la température, le prix ou la technologie d’ions négatifs, le marché offre une variété de modèles de haute technologie parmi lesquels choisir. Il suffit de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques.

