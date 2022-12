Les 5 meilleurs jeux disponibles au volant de votre Tesla

Lors des recharges de sa voiture électrique, il n’y a rien de plus ennuyeux qu’attendre dans sa voiture et n’avoir rien à faire. Tesla a trouvé la solution pour vaincre cet ennui. Si vous ne le saviez pas, il est possible de jouer à des jeux vidéos sur l’écran d’infodivertissement de son véhicule Tesla. Ces jeux peuvent être contrôlés à l’aide du volant et des pédales. Vous pouvez également connecter des manettes ou joysticks à l’aide d’un câble USB (sur les modèles à partir de novembre 2021).

Il existe une multitude de jeux avec lesquels vous pouvez jouer dans votre Tesla, vous avez les jeux habituels, voire basiques tels que les jeux de course, d’aventure et même de dessin. Malheureusement, ces jeux ne sont sûrement pas les meilleurs auxquels vous rêveriez de jouer. Toutefois, depuis l’intégration des jeux vidéos du catalogue de Steam, vous pouvez profiter des meilleurs jeux du moment.

Voici cinq des meilleurs jeux à avoir dans sa Tesla :

Beach Buggy Racing 2, un jeu vidéo bien connu des propriétaires Tesla

Nous venons de dire que les jeux de courses sont basiques, mais ce n’est pas tout à fait le cas ici car c’est à l’aide du volant et des pédales de votre Tesla que vous piloterez le véhicule choisi !. Beach Buggy Racing 2 est un de ces jeux qui vous feront vivre la simulation de course à fond. L’immersion est totale !

Un point d’honneur a été mis sur le réalisme des différents visuels ainsi que sur la qualité des sensations de conduite. Qui n’a jamais voulu avoir un simulateur pour jouer à des jeux de courses ? Maintenant, vous pouvez le faire dans votre voiture électrique.

CupHead pour les fans de jeux d’animation

Ce jeu plaira aux personnes qui ont grandi avec Mickey Mouse ou encore Betty Boop. Les différents arrière-plans sont traités de la même manière que ces dessins animés classiques. Vous profiterez de ces animations faites à la main qui vous procureront joie et nostalgie.

Le scénario est bien écrit dans sa globalité et le jeu se joue sur plusieurs niveaux, seul ou à deux.

Fallout Shelter, idéal avec une manette compatible Tesla

Nous fêtons actuellement les 10 ans de la prétendue (ouf…) fin du monde. Sii vous êtes un amoureux des jeux de survie, cet opus est fait pour vous. En bon survivaliste, votre rôle consistera à gérer un abri, entraîner des personnes, résoudre des crises, créer des installations, vous battre contre d’autres abris, etc. Comme dans SIMS, vous contrôlerez la vie des personnes de votre abri et vous les ferez évoluer et participer aux batailles comme dans Age of Empire.

Cat Quest pour se détendre en Tesla pendant le rechargement

Que vous préfériez les chiens aux chats, ce jeu de rôle ne vous laissera pas indifférent. Tout est dans le titre : vous incarnez un chat qui vivra moultes quêtes et aventures, à la recherche de sa sœur kidnappée. Le jeu vous fera passer par des phases de découvertes, de recherches et de combat. Et comme il peut durer plusieurs heures, la recharge de votre Tesla sera terminée bien avant.

Stardew Valley pour les fans de jeu d’animaux

C’est le jeu parfait pour les personnes qui ont la main verte et souhaitent s’occuper d’animaux, mais uniquement dans un monde virtuel. Vous l’aurez compris, Stardew est un jeu de simulation d’une ferme : votre rôle sera de nourrir vos bêtes, de gérer votre exploitation, mais également de vous occuper des plantations, récoltes de vos différentes cultures.

Vous pouvez d’ailleurs y jouer avec de nombreux joueurs en ligne.

Il n’y a pas si longtemps, avoir un écran dans sa voiture relevait du luxe. Plus tard, les écrans de contrôle et de divertissements ont été démocratisés sur les différentes voitures. Seulement, ils remplaçaient tout simplement ce que les boutons faisaient avant eux. L’arrivée des jeux sur les écrans des Tesla a apporté du renouveau dans l’infodivertissement. Ils constituent un excellent moyen de s’amuser durant les recharges … ou pas.

Si vous connaissez d’autres jeux intéressants sur Tesla, partagez-les avec nous en commentaire !