« Ionity fait partie du peloton de tête des acteurs les moins chers », affirme Brieuc de Tonquédec, Country Manager France

Est-ce que vous pouvez nous présenter IONITY ?

« Fondée en 2017, la marque regroupe un consortium de plusieurs constructeurs automobiles : BMW Group, Mercedes Benz AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group et le groupe Volkswagen (Audi et Porsche). Siège à Munich et un bureau à Oslo (Norvège). Ce n’est pas un club fermé. Il est ouvert à tous ! Ionity est compatible avec tous les abonnements. En tant qu’automobiliste landa, on peut payer la charge via l’application IONITY (la réserver aussi), la carte bancaire, paiement à l’acte ou passeport Ionity. Ce dernier a été lancé en juin 2023. Il est plus flexible et offre des tarifs attractifs par rapport à ceux sans abonnement (annulation à tout moment, tarif mensuel réduit et prix au kilowattheure avantageux). La méthode du Plug & charge est en train de se démocratiser au niveau européen ».

Quelle est votre stratégie en matière de tarifs ?

« Ionity fait partie du peloton de tête des acteurs les moins chers. Hormis des abonnements compétitifs pour la recharge ultra-rapide, la marque a mis en place une tarification au plus juste pour la recharge directe c-a-d sans abonnement. 0,39€ le kWh (50 kWh) et 0,69 € le kWh (350 kWh). Nos prix sont toujours affichés sur nos bornes de recharge. 85% de notre clientèle utilise l’appli Ionity qui reconnaît la méthode du Plug & Charge. Ionity tient au fil du temps ses nombreuses promesses pour faciliter la recharge en France et en Europe ».

Un réseau qui met en avant l’interopérabilité

L’interopérabilité totale des systèmes d’Ionity permet une compatibilité avec les véhicules toutes marques et avec l’ensemble des abonnements disponibles sur le marché. Un réseau de plus de 100 stations en France et plus de 420 en Europe. Ses partenaires proposent des services lors de pauses sur l’autoroute comme des toilettes et de la restauration. Son réseau européen de recharge haute puissance devrait doubler son implantation en France d’ici 2025 explique Brieuc de Tonquédec, Country Manager France qui ajoute : « Pendant l’été (pics de circulation) et les grands week-ends, nous avons mis en place des personnes comme des hôtesses qui ont aidé et continuent leur mission d’assistance auprès des automobilistes qui veulent recharger leur véhicule. C’est la revisite du métier de pompiste. Nous avons réussi également une levée de fonds exceptionnelle avec plus de 700 millions d’euros jusqu’à 2025. Le monde de la recharge est à un tourant exponentiel. On se développe beaucoup en Norvège et au Portugal. Nos bornes de recharge sont faites pour durer ! ». Dernièrement, Ionity s’est associé VINCI Autoroutes, premier concessionnaire autoroutier français (4 443 km). Désormais, ils offriront 60 stations sur le territoire français et plus de 400

bornes ultra rapides d’ici la fin de l’été ! La station de l’aire de Rousset, sur l’autoroute A8, est l’une des plusimportantes en Europe et du réseau Vinci Autoroutes.

Pouvez-vous nous en dire plus concernant votre partenaire ENALP ?

« ENALP est un fournisseur local d’électricité spécialisé dans les électricités vertes en Haute-Savoie. L’entreprise a été créée en 2006 à l’initiative de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), premier producteur d’électricité français exclusivement renouvelable et d’Entreprises Locales de Distribution (ELD).Objectif : décarboner l’électricité proposée chez certains distributeurs dont les enseignes de la GMS. Le but est de couvrir l’hexagone en offrant également des sites différents de restauration selon les enseignes. On propose également de l’acquisition fonçière comme cela a été fait sur le site unique du Val De Rueil (Eure) qui offre une multitude de services ».