Le Cybertruck de Tesla fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et pour cause, la production du Cybertruck s’intensifie et des milliers de photos sortent chaque jour pour notre plus grand plaisir. Nous avons fait une sélection et voici la photo retenue aujourd’hui.

Design Futuriste et Robustesse

L’image capturée dévoile le Cybertruck en finition noir mat, une vision surprenante qui transforme radicalement l’image traditionnelle du pick-up. Sa silhouette tranchée et son allure de véhicule tout droit sorti d’un film de science-fiction sont le résultat d’une conception audacieuse et d’une ingénierie de pointe, alliant esthétisme et fonctionnalité pour un résultat hors du commun.

Performances et Impact Environnemental

Tesla ne se contente pas de repousser les limites du design automobile, l’entreprise vise également des performances élevées et une réduction significative de l’impact environnemental avec ce pick-up électrique. Cette photo met en évidence l’aspect robuste et élégant du Cybertruck, reflétant ainsi l’engagement de Tesla envers l’innovation et la durabilité.

En conclusion, cette photo du Cybertruck en noir mat illustre l’évolution constante de Tesla dans le paysage automobile. Elle témoigne de l’engouement mondial pour un véhicule qui n’est pas seulement un moyen de transport, mais un symbole du progrès technologique et de l’avenir de la mobilité durable.

Rappel sur les performances du Cybertruck et infos clés

Voici un résumé structuré en bullet points des informations clés sur le Cybertruck de Tesla, basé sur l’article que vous avez fourni :

Disponibilité et Développement

Date de Lancement : Livraisons débutées le 30 novembre 2023.

: Livraisons débutées le 30 novembre 2023. Lieux de Disponibilité Initiale : D’abord aux États-Unis, avec une expansion prévue vers d’autres marchés, y compris l’Europe.

: D’abord aux États-Unis, avec une expansion prévue vers d’autres marchés, y compris l’Europe. Retards de Développement: Annoncé en 2019, sa commercialisation a été repoussée de 2021 à 2023 en raison de défis de conception.

Tarification

Prix de Départ : 60 990 dollars pour le modèle de base.

: 60 990 dollars pour le modèle de base. Versions Disponibles et Leurs Prix :

: Version à un moteur (disponible en 2025): À partir de 60 990 dollars.

Version AWD (deux moteurs): 79 990 dollars.

Version “Cyberbeast” (trois moteurs): 99 990 dollars.

Augmentation des Prix: Initialement prévu à un prix inférieur, revu à la hausse en raison de l’inflation et d’autres défis.

Design Extérieur

Esthétique : Design futuriste avec des lignes droites et anguleuses.

: Design futuriste avec des lignes droites et anguleuses. Dimensions : Longueur de 5,88 m, largeur de 2,03 m, hauteur de 1,9 m.

: Longueur de 5,88 m, largeur de 2,03 m, hauteur de 1,9 m. Matériaux: Acier inoxydable 30X ultrarobuste et verre blindé Tesla.

Capacités et Stockage

Capacité de Remorquage :

: Un moteur: Jusqu’à 3 400 kg.

Deux moteurs: Jusqu’à 5 450 kg.

Trois moteurs: Jusqu’à 5 450 kg.

Espace de Stockage: 100 pieds cubes (2 832 litres), incluant l’espace sous-benne et le coffre avant.

Design Intérieur

Disposition des Sièges : Cinq places assises.

: Cinq places assises. Équipement: Écran tactile de 18,5 pouces, système d’infodivertissement personnalisé, toit panoramique en verre, volant redessiné.

Performances

Accélération :

: Un moteur: 0 à 96 km/h en 6,5 secondes.

Deux moteurs: 0 à 96 km/h en 3,9 secondes.

Trois moteurs: 0 à 96 km/h en 2,6 secondes.

Charge Utile : 1150 kg.

: 1150 kg. Suspension Pneumatique Ajustable: Adaptation à divers terrains.

Fonctionnalités Avancées

Wave Mode : Capacité à traverser des étendues d’eau.

: Capacité à traverser des étendues d’eau. Revêtement en Carbure de Tungstène: Option pour une résistance accrue.

Autonomie