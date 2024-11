Arrivée au cœur du 9ᵉ arrondissement de Paris, près du Square Montholon et de la rue piétonne Cadet, l’hôtel Maison Mère se révèle bien plus qu’un simple lieu pour dormir. Dès les premiers pas dans cet espace hybride, on comprend que l’on entre dans un « chez soi » pensé pour se sentir vraiment chez soi, en mieux.

Maison Mère n’est pas une enseigne comme les autres. C’est un lieu vivant, évolutif, où chaque coin invite à une activité différente : travailler, rêvasser, se détendre. On est accueillis comme dans une maison d’amis, avec des espaces modulables qui nous poussent à nous approprier chaque mètre carré. La décoration, inspirée par le style Bauhaus et l’esthétique japonaise, allie modernité et tradition, offrant une ambiance douce et chaleureuse.

La Chambre : Un Cocon Urbain

Pour la nuit, j’ai eu la chance de séjourner dans une des chambres Parisienne. Ce pied-à-terre sophistiqué, d’une superficie de 18 m², dégage un charme tout parisien, avec ses lignes épurées et son parquet au sol. On s’y sent instantanément à l’aise. Le lit, un véritable nuage, appelle à un repos profond et réparateur, idéal après une journée d’exploration dans le quartier. Une option balcon pour profiter d’un petit déjeuner ensoleillé ajoute un plus au charme de cet espace.

Le Petit Déjeuner : Un Réveil Gourmand

Le lendemain matin, le petit déjeuner est un moment à part entière, un vrai bonheur pour les épicuriens. Les plats sont préparés avec soin, et l’on y retrouve le pain croustillant, les viennoiseries dorées, et des options plus originales, comme des fruits frais et des céréales. Mention spéciale pour le jus d’orange pressé à la demande et les confitures artisanales, qui réveillent les papilles avec des saveurs authentiques. Un petit déjeuner chez Maison Mère, c’est un moment convivial où l’on prend le temps de déguster, confortablement installé dans l’ambiance feutrée de Nectar, le restaurant de l’hôtel.

Nectar : Une Table Qui Séduit par Son Originalité

Pour le dîner, Nectar by Maison Mère propose une carte surprenante qui reflète l’audace culinaire du chef Aurélien Lasjuilliarias. Avec un parcours forgé dans des institutions prestigieuses, il marie ici créativité et tradition, explorant des saveurs d’ailleurs sans jamais renier les codes de la cuisine française. Le menu Pollen en trois actes, et le menu Apis en cinq actes, promettent un voyage culinaire inoubliable. Chaque plat raconte une histoire, des tacos d’anguille fumée à l’agneau épicé à la harissa. L’équilibre est parfait entre une cuisine ouverte sur le monde et un profond respect pour les produits locaux.

L’Atmosphère : Comme Chez Soi, en Mieux

Maison Mère excelle dans l’art de l’accueil. L’équipe est attentive, mais jamais intrusive. Tout est pensé pour que chaque invité se sente unique et apprécié, avec une touche de légèreté et de fun qui rend l’expérience encore plus agréable. Même les petites attentions, comme la carte de bienvenue écrite à la main, rappellent que Maison Mère place la satisfaction de ses hôtes au cœur de son service.

L’hôtel n’est pas seulement un lieu de passage, mais une scène de vie urbaine, un espace où locaux et voyageurs se côtoient, et où chaque espace nous invite à vivre l’instant. Maison Mère réussit à capturer l’essence de Paris, sans artifice, en nous offrant un « chez soi » loin de chez soi.

Informations Pratiques :

Adresse : 7 Rue Mayran, 75009 Paris

www.maisonmere.co

www.maisonmere.co Téléphone : +33 (0)1 42 80 00 00

+33 (0)1 42 80 00 00 Email : hello@maisonmere.co

Stations de Recharge à Proximité :

Pour les voyageurs en véhicule électrique, plusieurs bornes de recharge sont disponibles à proximité de Maison Mère :

Belib’ – Rue de Maubeuge :

Adresse : Rue de Maubeuge, 75009 Paris

Rue de Maubeuge, 75009 Paris Distance : Environ 300 mètres de l’hôtel

Environ 300 mètres de l’hôtel Description : Station de recharge publique avec plusieurs points de charge disponibles.

Belib’ – Rue de Châteaudun :

Adresse : Rue de Châteaudun, 75009 Paris

Rue de Châteaudun, 75009 Paris Distance : Environ 500 mètres de l’hôtel

Environ 500 mètres de l’hôtel Description : Station de recharge publique accessible 24/7.

Belib’ – Rue La Fayette :

Adresse : Rue La Fayette, 75009 Paris

Rue La Fayette, 75009 Paris Distance : Environ 600 mètres de l’hôtel

Environ 600 mètres de l’hôtel Description : Plusieurs bornes de recharge disponibles pour véhicules électriques.

Il est recommandé de vérifier la disponibilité des bornes via l’application ou le site web de Belib’ avant votre arrivée.