En plein cœur du 2ème arrondissement de Paris, l’Hôtel Square Louvois ne passe pas inaperçu. Même si l’extérieur fait ressortir le luxe et l’architecture à la française, l’intérieur ne laisse pas de marbre non plus.

Vue de l’entrée de l’hôtel rue de Louvois (Crédit : Hôtel Square Louvois)

Le chic parisien dans chacune des salles

Un des nombreux petits salons calme pour se ressourcer (Crédit : Hôtel Square Louvois)

L’Hôtel n’est qu’à quelques pas de la bibliothèque nationale. Une fois à l’intérieur du bâtiment nous avons été enveloppés dans cette ambiance d’art et de littérature grâce à l’architecte d’intérieur Leslie Gauthier. Le chic parisien se fait ressentir dans toutes les salles à travers le style haussmannien adopté par l’architecte.

Des chambres alliant confort et modernité

La chambre Deluxe avec son bureau et son canapé. (Crédit : Hôtel Square Louvois)

Le bâtiment de 2000 m2 accueille 50 chambres pour une à quatre personnes sur six niveaux. Nous avons séjourné dans une des chambres Deluxe. Elle nous a offert un confort chaleureux dans un cadre élégant. Au-delà d’être une simple chambre à coucher, elle dispose d’un espace de travail avec le wifi très haut débit où nous avons pu continuer à travailler. La télévision HD avec vidéos à la demande gratuite et le radio réveil Bluetooth ne dénotent en aucun cas avec l’esthétique de l’hôtel.

Un espace de vie hors du temps

En plus de ce sentiment de confort dans les chambres, l’hôtel est pensé pour être un lieu de vie. L’hôtel ne se limite pas à des chambres confortables, il offre plusieurs espaces de vie pour se détendre. La salle où sont servis le petit-déjeuner et le goûter est accueillante et lumineuse, elle nous transporte dans une ambiance familiale que l’on retrouve dans la bibliothèque. En cherchant un endroit pour se reposer, l’espace bien-être avait de quoi nous étonner ; une piscine avec banc d’hydromassage trônait au cœur des caves voûtées du bâtiment. Loin de l’agitation parisienne, nous avions toujours l’impression d’être dans l’ambiance chaleureuse ressentie dès notre arrivée.

Un espace séminaire studieux et raffiné

L’hôtel s’est récemment agrandi en proposant un espace dédié aux séminaires. Les salles restent dans un cadre chaleureux et feutré grâce aux nombreuses bibliothèques. Deux salles de 54 et 16m2 disposent de tous les équipements indispensables pour travailler grâce au système de vidéo-projection, aux télévisions et à des outils de présentation sans-fil.

Nous avions remarqué que l’hôtel ne disposait pas de bornes de recharge pour les voitures électriques, mais trois points de charge Belib sont accessibles au 7 Boulevard des Capucines.