Hyundai Kona Electric

Il s'agit d’un câble constructeur, de type 2, qui fait partie de la série de ce type de véhicules électriques. Le câble de type 2 peut s'utiliser sur une borne de recharge publique et opère sur un courant alternatif. Le chargeur convertit ce courant en courant continu.

À la maison et un boitier mural 7,4 kW(AC), 6h environ sont nécessaires pour recharger avec la batterie classique de 39 kWh. Avec la batterie long trajet de 64 kWh il faut plus de 9h. Avec une prise domestique classique (2,3 kW, 10 A) comptez entre 20 et 30 heures suivant le modèle.