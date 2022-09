Voiture électrique: Les principaux réseaux de recharge en Europe

La plupart des véhicules électriques sont équipés d’un système de navigation par satellite qui permet de trouver les stations de recharge. Vous pouvez trouver la plupart des chargeurs de VE directement en ligne : Chargemap, OpenChargeMap, Plugshare et Plugsurfing.

Irlande

L’Irlande compte 1 372 chargeurs de VE. Des points IONITY et Tesla sont également disponibles.

EasyGo : 2 200 points de charge rapide CCS et Chademo, y compris les voitures électriques Circle K et ESB. Crédit prépayé, pas d’abonnement. Au lieu d’une application, achetez une clé d’accès de 6 €. EasyGo déduit automatiquement les frais. Payez au fur et à mesure par carte de débit/crédit.

GoCharge : 0,30 €/kWh. Chargez via une application ou un porte-clés.

France et Belgique

La France compte 47 000 stations de recharge de VE. La Belgique en compte 13 000. Les supermarchés Auchan disposent de chargeurs rapides.

Izivia, d’EDF Energy, donne accès à 50 réseaux et 100 000 chargeurs en France et en Europe, dont Corri-Door et Indigo. Des abonnements et un système de paiement à la consommation sont disponibles. Appliquez votre carte RFID Izivia Pass.

Kiwi propose une carte RFID et un abonnement de 24 € qui permet un accès national à plus de 29 000 chargeurs.

Espagne et Portugal

L’Espagne compte 8 200 chargeurs pour voitures électriques. Le Portugal en compte 3 200.

Repsol possède plus de 300 sites de charge en Espagne et souhaite en déployer un tous les 30 miles le long des principales autoroutes du pays.

Iberdrola et First Stop installent des chargeurs ultra-rapides de 350 kW en Espagne et au Portugal. Les points de charge Iberdrola peuvent être réservés et les prix vérifiés via une application.

Easycharger propose son propre réseau de chargeurs accessible par une application et couvre d’autres réseaux. La carte d’accès au fournisseur de services de mobilité électrique ou l’application sont nécessaires pour accéder au réseau ou aux charges.

Allemagne, Autriche et Suisse

Le réseau de recharge des VE en Allemagne compte environ 50 000 chargeurs. La Suisse en compte 8 100, l’Autriche 8 300.

L’application, la puce ou la carte EinfachStromLaden de Maingau peut être utilisée dans 50 000 stations de recharge en Allemagne, en Autriche et en Suisse. L’Europe accepte 200 000 points.

Italie

L’Italie compte 25 000 chargeurs. Les stations IONITY et des fournisseurs plus petits chargent les VE. Les 5 400 chargeurs de VE de BeCharge en Italie sont accessibles via un smartphone ou une carte. L’application JuicePass d’Enel X compte 74 000 stations de recharge.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les conducteurs de véhicules électriques ont accès à plus de 82 000 bornes de recharge, ce qui fait des Pays-Bas le pays qui compte le plus de prises de recharge.

Vattenfall gère plus de 6 700 chargeurs aux Pays-Bas, et les utilisateurs peuvent se connecter au réseau InCharge de la société à l’aide d’un badge de recharge, d’une carte de recharge ou d’une application mobile.

Total installera 20 000 chargeurs supplémentaires sur le parvis de ses stations-service, et les conducteurs pourront également utiliser les sites de charge Ladenetz, accessibles à l’aide d’une application.

Danemark, Norvège et Suède

La Norvège compte plus de 20 000 points de charge dans la région scandinave, tandis que le Danemark n’en compte qu’environ 4 000. La Suède en compte 14 000.

Le réseau de chargeurs de Clever au Danemark s’étend, et l’entreprise prévoit d’installer 10 000 chargeurs supplémentaires avant 2025. Vous pouvez utiliser Apple Pay, MobilePay ou payer directement en utilisant son application pour effectuer des paiements et des charges.

L’application E.ON Drive ou une carte de crédit peuvent être utilisées pour accéder aux chargeurs E.ON, et les abonnés d’autres pays européens peuvent utiliser une puce de chargement pour accéder aux chargeurs E.ON dans ces pays.

Au Danemark, les conducteurs de véhicules électriques peuvent payer l’utilisation des points de charge Sperto à l’aide d’une étiquette RFID ou en ligne. Les étiquettes de plusieurs autres fournisseurs peuvent également être utilisées.

Vattenfall exploite également des chargeurs en Suède. Pour utiliser son réseau InCharge, il faut disposer d’une clé de recharge, d’une carte de recharge ou d’une application de recharge, comme c’est le cas aux Pays-Bas.