[VIDEO] TESLA MODEL X PLAID: Démonstration de l’Accélération Incroyable!

Cette vidéo trouvée sur Twitter vous apporte des éléments de réponse. On y voit l’accélération de la Tesla Model X Plaid. Et c’est plutôt impressionnant !

« Le SUV le plus rapide qui ait jamais été produit »

Pour l’internaute qui a filmé et publié la vidéo, le modèle de Tesla est tout bonnement « le SUV le plus rapide qui ait jamais été produit« .

La Model X Plaid a un temps de sprint de 0 à 60 mph (96 km/h) en 2,3 secondes. Cela représente 0,2 seconde de mieux que les 2,5 secondes promises par le constructeur. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. En fait, la société a développé le SUV le plus rapide au monde.

Tesla Model X Plaid : le SUV le plus puissant de toute l’histoire

C’est une voiture familiale assez spacieuse, puisqu’elle dispose de sept places. Les portes latérales de la Tesla Model X sont dotées d’un système d’ouverture spécial, car elles se replient pour s’ouvrir vers le haut. Elle est considérée comme très puissante.

Notons que deux ans après la mise en vente en 2015, 70 000 Tesla Model X ont été vendues, ce qui a conduit le constructeur à proposer en 2021 le modèle Plaid qui est encore plus rapide, car elle peut atteindre jusqu’à 261 km/h si la Tesla Model S Grande Autonomie se limite à 250 km/h au maximum.

De 0 à 100 km/h en 2,6 secondes

Après la Model 3 et la Model S, Tesla a également mis à jour son SUV, le Model X et propose une déclinaison sportive à l’accélération fulgurante. Extérieurement, le changement est minime pour ce Model X 2021. Les finitions chromées font place à des inserts noirs, le bouclier est légèrement redessiné et… c’est tout.

Celle-ci reprend la recette appliquée à son homonyme sur la Model S en ajoutant un troisième moteur électrique. Dès lors, le système atteint 1020 ch de puissance et voit ses performances augmenter. La vitesse maximale atteint les 260 km/h. Quant à l’accélération, elle est tout simplement dantesque avec un 0 à 100 km/h en 2,6 s, soit 2 secondes de moins que la version sportive du SUV électrique d’Audi, l’e-Tron S.

Seul bémol : dans cette configuration Plaid, l’autonomie chute à 547 km.

Les atouts de la Tesla Model X Plaid

Afin de mieux déterminer les avantages de cette voiture, voici quelques informations essentielles la concernant.

La motorisation

Notons qu’en choisissant les Model X de Tesla, vous aurez l’avantage de bénéficier de 3 types de moteurs différents dans un seul véhicule. Deux d’entre eux sont placés à l’avant du véhicule et le premier a une puissance de 400 ch avec un couple de 600 Nm. Le second dispose d’un couple moteur de 400 Nm avec une puissance de 300 ch. Le troisième moteur est placé à l’arrière de la voiture et est plus performant que les deux autres.

En effet, avec un couple de 600 Nm, ce moteur est doté d’une puissance de 450 ch. L’assemblage des trois moteurs peut tout de même générer une puissance de 1020 ch à 1300 tr/min, ce qui vous permettra d’atteindre une vitesse maximale de 262 km/h.

Les dimensions

La performance de la Tesla Model X est aussi liée à ses dimensions. En effet, elle ne mesure que 5,03 m de longueur pour 1,99 m de largeur avec une hauteur de 1,68 m. Mais elle dispose quand même d’un immense coffre avec un volume de 544/2487 litres. Le modèle Plaid pèse au total 2 455 kg.

L’autonomie

Le modèle Plaid de Tesla est également très performant en ce qui concerne l’autonomie. Même si cette voiture ne dispose pas de réservoir de carburant, elle est tout de même dotée d’une batterie spéciale qui lui permet de tenir pendant 400 km sur une autoroute. De plus, il est tout à fait possible de recharger la batterie sur une Wallbox de 7 kW, même si ça prend un peu de temps.

Mais vous pouvez aussi utiliser un super-chargeur d’une puissance maximale de recharge de 250 kWh. Dans ce cas, il faudra juste laisser votre voiture se recharger durant plus de 40 minutes.

Les autres options

Pour satisfaire ses clients, le constructeur a doté la Tesla Model X Plaid d’un système très évolué pour l’assistance de conduite. En effet, les améliorations apportées au pilotage automatique rendent la voiture appropriée à ceux qui débutent dans la conduite. Ainsi, vous bénéficierez d’une assistance lors d’une conduite sur autoroute.

Il y a également une option d’automatisation pour les changements de voies sur ce type de circuit. Vous pouvez aussi profiter d’une aide en ce qui concerne les stationnements en créneau. Grâce à cela, vous pourrez commander à distance le stationnement de votre voiture dans un parking, ainsi que pour la sortie.

Tesla vs. Lucid ou Porsche (en vidéo)

Une confrontation avec la Lucid Air et la Porsche Taycan Turbo S a récemment eu lieu. La vidéo qui l’illustre met en avant la reine des autos qui ne coûte pas 3.000.000 de dollars comme la Rimac Nevera. J’ai bien évidemment nommé : la Tesla Model S Plaid.

Il y a 3.000 chevaux sur la ligne de départ. Grâce à la chaîne YouTube DragTimes, nous pouvons admirer ce qui semble être la première course entre les trois super-berlines électriques. Des vidéos publiées précédemment montraient le Lucid affrontant la Tesla, puis la Lucid face à la Porsche, mais cette course présente une confrontation entre les trois.

Et comme dans toutes les vidéos précédentes, la Model S Plaid s’échappe devant ses deux rivales sans grandes difficultés. Ce qui est intéressant, c’est de voir à quel point c’est la plus rapide. Il n’est pas très surprenant qu’elle soit plus rapide que la Taycan, tout simplement parce qu’elle dispose de 1.020 ch (750 kW) alors que le Taycan doit se contenter de 761 chevaux (551 kW).

Mais il est également important de considérer que la Porsche pèse près de 226 kg de plus que la Tesla. Donc le rapport poids/puissance est moins bon. Ce même principe s’applique à la Lucid qui a plus de puissance, 1.111 chevaux, mais pèse tout de même 2.358 kg. Ce poids supplémentaire la met totalement hors course pour la première place.

Comment se positionne la concurrence ?

Même lorsque les voitures s’alignent et effectuent une course au départ lancé, il est impossible de détrôner la reine Tesla. Les trois courses automobiles se déroulent exactement de la même manière, les deux voitures américaines s’échappent devant la Porsche comme s’il s’agissait d’une voiture quelconque.

Cela met également en évidence un autre aspect intéressant des courses en ligne de véhicules électriques. Étant donné que les véhicules « zéro émission » nécessitent simplement que le conducteur soit capable de maintenir la pédale d’accélérateur enfoncée, ils sont beaucoup plus faciles à conduire qu’une voiture thermique équivalente, qui nécessite davantage de maîtrise. Ici, il n’y a pas de place pour le hasard : celle avec le meilleur rapport poids/puissance l’emporte.

En l’occurrence, j’ai nommé la Tesla Plaid. Sans même parler du modèle, on voit ici que la marque n’a aucun problème à distancer ses concurrentes. Elle s’impose dans le design, l’autonomie, et la vitesse.

Une domination écrasante, un point c’est tout.