Les propriétaires de Tesla Model 3 Highland 2024 peuvent se réjouir ! L’accessoire indispensable pour garder l’intérieur de votre véhicule impeccable est désormais disponible à un prix attractif. Les tapis de sol et de coffre 3W, conçus spécifiquement pour les conditions routières françaises, offrent une protection optimale en toutes saisons.

Conception Sur Mesure et Protection Quatre Saisons

Ces tapis, ajustés spécifiquement pour le modèle Tesla Model 3 2024 Highland, sont fabriqués à partir d’Élastomère Thermoplastique (TPE) de haute qualité par la marque suédoise HEXPOL. Non seulement ils s’adaptent parfaitement, mais ils sont aussi durables, résistant aux intempéries, aux taches, imperméables et antidérapants. Que ce soit contre la pluie, la neige ou la boue, ces tapis protègent efficacement l’intérieur de votre Tesla tout au long de l’année.

Écologiques et Faciles à Entretenir

Respectueux de l’environnement, ces tapis ne contiennent aucune substance nocive et ne dégagent pas d’odeurs désagréables, même à des températures élevées. L’entretien est un jeu d’enfant : un simple secouement suffit pour enlever la majorité des saletés et débris, tandis qu’un nettoyage plus approfondi peut être réalisé à l’aspirateur ou même à l’eau pour les taches plus tenaces.

Respectueux des Animaux de Compagnie

Les propriétaires d’animaux trouveront également leur compte avec ces tapis, car ils sont fabriqués avec des matériaux sains et respectueux, évitant les allergies ou les dommages potentiels à vos compagnons à quatre pattes.

Un Investissement Durable

Avec une garantie de 24 mois, 3W s’engage sur la qualité et la durabilité de ses tapis. Au prix de 149,99 €, bénéficiant d’une réduction de 6% par rapport au prix conseillé de 159,99 €, c’est une affaire à ne pas laisser passer.

Pour ceux qui cherchent à combiner style, fonctionnalité et durabilité, ces tapis de voiture 3W sont un choix judicieux. Commandez dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive et assurer que l’intérieur de votre Tesla Model 3 Highland reste aussi neuf que le jour de l’achat. Visitez la boutique 3W pour plus d’informations et pour finaliser votre achat. L’option de paiement en plusieurs fois est disponible pour rendre cette offre encore plus accessible.

N’attendez plus, offrez à votre Tesla Model 3 l’élégance et la protection qu’elle mérite avec les tapis de sol et de coffre 3W.

