Volta Trucks et ZF s’associent pour le Volta Zero électrique

Volta Trucks, pionnier dans la construction de camions entièrement électriques, et ZF, le plus grand fournisseur mondial dans le secteur des véhicules industriels, annoncent une collaboration de long terme. Leur objectif : développer le Volta Zero, un camion électrique équipé de plusieurs systèmes et composants essentiels fournis par ZF. Cette alliance s’inscrit dans un engagement commun envers la protection du climat et le développement durable.

ZF, un partenaire clé pour l’équipement du Volta Zero

Les technologies fournies par ZF pour le Volta Zero ont été spécifiquement conçues pour les véhicules industriels. Cela inclut plusieurs systèmes clés tels que le système avancé de freinage d’urgence OnGuardACTIVE (AEBS), le système de freinage électronique (EBS), le contrôle électronique de stabilité ESCsmart (ESC) et le frein à main électropneumatique OnHand (EPH). ZF fournit également des composants du système de direction ainsi qu’un système innovant de suspension avant indépendante (IFS), parfaitement adaptée à la cabine basse du Volta Zero.

Selon Peter Laier, membre du directoire de ZF et responsable de la division Commercial Vehicle Solutions, cette collaboration permettra aux deux entreprises de « réduire les coûts de R&D et les délais de mise sur le marché » grâce à des solutions clés en main, une ingénierie d’application et une assistance lors des essais.

Un partenariat basé sur la durabilité et l’innovation

La collaboration entre Volta Trucks et ZF est fondée sur un engagement mutuel en faveur de la protection du climat et du développement durable. Pour Ellie Pittson, Directrice des achats chez Volta Trucks, le partenariat avec ZF est « un élément essentiel » du succès de l’entreprise.

L’objectif principal de ce partenariat est de faire progresser le développement de camions électriques, comme le Volta Zero, qui sont non seulement respectueux de l’environnement, mais aussi innovants en termes de sécurité et de performances.

Volta Zero, un véhicule électrique révolutionnaire

Le Volta Zero est le premier véhicule tout-électrique de 16 tonnes conçu pour la logistique urbaine. Avec une autonomie de 150 à 200 km en électricité pure, il vise à réduire l’impact environnemental des livraisons en centre-ville.

La sécurité est également une priorité pour Volta Trucks. Grâce à sa conception électrique, le Volta Zero offre une visibilité à 220 degrés pour le conducteur, minimisant ainsi les angles morts dangereux. Volta Trucks propose également une solution « Truck as a Service » qui révolutionne le financement et l’entretien des flottes de véhicules utilitaires et poids lourds.

Enfin, il convient de noter que ce partenariat illustre l’évolution du secteur des véhicules industriels vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Avec l’aide de ZF, Volta Trucks peut accélérer le rythme de commercialisation de ses véhicules électriques, offrant ainsi aux consommateurs dessolutions de transport plus durables et efficaces.

ZF : Un acteur global pour une mobilité de nouvelle génération

ZF est une entreprise technologique internationale, spécialisée dans les systèmes de mobilité pour le secteur automobile, les véhicules industriels et diverses applications industrielles. En électrifiant de nombreux types de véhicules, ZF joue un rôle déterminant dans la réduction des émissions, la protection du climat et la promotion d’une mobilité sécurisée. Avec près de 165 000 employés à travers le monde et un chiffre d’affaires de 43,8 milliards d’euros en 2022, ZF détient le plus grand portefeuille de produits du secteur des véhicules industriels.

Sa division Commercial Vehicle Solutions (CVS) est dédiée à l’avenir des écosystèmes de transport commercial. Grâce à une profonde connaissance des systèmes de véhicules et à un vaste portefeuille technologique, CVS innove et fournit des composants et des systèmes de contrôle avancés qui contribuent à rendre les véhicules commerciaux et industriels plus sûrs et plus durables.

Volta Trucks : Pionnier de l’électrique pour la logistique urbaine

Basée à Stockholm et à Londres, Volta Trucks se positionne comme un acteur disruptif du secteur du transport. Sa mission : réduire l’impact environnemental des livraisons en centre-ville grâce à l’électrification. Le Volta Zero, son véhicule phare, est le premier camion entièrement électrique de 16 tonnes, spécifiquement conçu pour la logistique urbaine.

Volta Trucks se distingue également par son offre « Truck as a Service », qui propose aux gestionnaires de flottes un package complet incluant le véhicule, l’infrastructure de charge, l’assurance, l’entretien et la formation. Une solution clé en main qui facilite la transition vers l’électrification pour les professionnels du transport.

Conclusion

L’alliance entre Volta Trucks et ZF est une avancée significative dans l’électrification du transport de marchandises. Le Volta Zero, équipé des technologies de pointe de ZF, s’inscrit dans la volonté de ces entreprises de proposer des solutions de transport plus propres, plus sûres et plus durables. C’est un pas de plus vers un avenir où le transport de marchandises urbaines pourrait être entièrement électrifié, réduisant ainsi considérablement son impact sur l’environnement.

La collaboration entre Volta Trucks et ZF illustre parfaitement comment l’innovation et l’engagement envers le développement durable peuvent révolutionner un secteur tout en contribuant à la protection de notre planète. Ce partenariat prometteur donne un avant-goût de ce que pourrait être l’avenir de la mobilité industrielle : plus vert, plus sûr et plus efficient.