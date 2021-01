Autonomie voiture électrique : le sondage et le bon chiffre

- Communauté -

L’organisation américaine National Renewable Energy Laboratory vient de conclure une étude sondagière « révélatrice » des envies et des blocages qui persisteraient à l’achat d’une voiture électrique.

Quelle est la bonne autonomie pour un automobiliste?

Sans s’intéresser aux critères émotionnels, financiers ou familiaux qui peuvent induire évidemment la décision finale, National Reneweble EL s’est focalisé sur l’analyse du ressenti des besoins en autonomie et des conditions optimales d’avoir à « faire le plein ».

56 % soit plus de la moitié des répondants seraient prêts à « acheter un véhicule électrique si l’autonomie de ce dernier était d’au moins 480 kilomètres ».

53 % des consommateurs veulent être « certains qu'ils auront en tout temps accès à une borne de chargement avant de faire l'acquisition d'un VÉ » lorsqu'ils voyagent.

52 % des répondants affirment que les VÉ sont « aussi bonnes ou meilleures » que les voitures à moteur thermique

Il semblerait donc que le consommateur « moyen » selon cette étude faite avant le lancement de la Model 3 de Tesla soit prêt à accepter moins d’autonomie qu’avec une voiture thermique à condition qu’elle soit au minimum de 480 km et assortie d’un accès sécurisant aux bornes de rechargement.

Selon Ecoloauto, “la conclusion de cette étude semble claire : plus d’autonomie et plus de bornes signifient plus de voitures électriques sur les routes. Mais ça, nous le savions déjà. (…) Mais ce qui est certain est qu’à l’heure actuelle, il faudra faire mieux que 160 kilomètres quand les conditions sont idéales.”

S’il est clair que 100 à 150 km d’autonomie réserve les véhicules électriques d’aujourd’hui au seul usage urbain et en limite en conséquence les ventes, ceci en accord avec les résultats de ce sondage, le succès des réservations de la Model 3 (plus de 400 000 au 20 avril) montre que même le critère d’une autonomie de minimale de 480 km n’est plus décisif dans la décision d’achat.

Pour rappel, Tesla offre déjà aujourd’hui la plus grande autonomie du marché avec sa Model S Grande Autonomie plus qui annonce 652 kilomètres théorique (environ 570km réels) et pour moins de 100 000€

Par ailleurs Tesla est aussi le seul constructeur de voitures électriques qui assortit son offre de voitures d’un accès à un réseau de rechargement ultra rapide (250km en 30’).

Alors est-ce le remarquable effet merchandising de Tesla qui explique l’extraordinaire succès de la Model 3 et de la prochaine Tesla Model Y ?

Ou le buzz depuis plusieurs années autour de la Model S qui est une rupture spectaculaire dans le monde de l’automobile ?

A moins plus simplement que ce sondage, photo de l’état d’esprit d’un moment des personnes interrogées, ait été dépassé par l’envie planétaire et partagée d’acheter un véhicule électrique au look et performances excitants, sans émissions de gaz polluants, financièrement abordable et rentable (moins de 3€ pour 100km) assorti d’un promesse de recharge sécurisante malgré une autonomie largement inférieure aux 480km requis par les sondés ?

Le succès de la Model 3 augure t il d’un possible succès de la Bolt si Chevrolet propose avec la voiture une solution de recharge comparable ?

Elon Musk et Tesla n’ont pas fini de bousculer non seulement les manufacturiers de l’establishment automobile mais aussi les consommateurs, leurs préjugés, leurs choix et leurs habitudes.

Lien vers l’étude

