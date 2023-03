Quels sont les inconvénients de la Tesla Model Y ?

La Tesla Model Y est une voiture électrique haut de gamme qui ne cesse de gagner en popularité. Mais qu’en est-il vraiment de cette voiture ? Est-elle vraiment à la hauteur de sa réputation ? Dans cet article, je partage mon expérience de propriétaire de Tesla, en présentant les points forts et les faiblesses de cette voiture électrique de renom.

La Tesla Model Y est chère !

Je suis récemment passé à la Tesla Model Y, et je dois admettre que cette voiture électrique haut de gamme n’est pas donnée. Le modèle de base coûte 58 990 $, tandis que la version entièrement équipée avec toutes les options est vendue à 75 990 $, comprenant une peinture de qualité, un attelage de remorque, un intérieur blanc (que je recommande vivement) et une conduite autonome complète.

Cependant, une fois que vous êtes propriétaire d’une Tesla Model Y, vous réalisez rapidement que le prix en vaut la peine. La conduite est incroyablement fluide et la puissance est remarquable, grâce à ses moteurs électriques. La suspension est ferme, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde, mais je trouve cela très agréable.

L’intérieur de la voiture est minimaliste et propre, ce qui donne l’impression d’être dans une voiture futuriste. Cependant, certains pourraient trouver les matériaux un peu cheap, bien que je les considère comme corrects avec une note de 7/10.

Le luxe prends une nouvelle définition avec la Tesla Model Y

Il est vrai que certaines fonctionnalités de luxe sont absentes, comme des sièges avant refroidis/massants, des pare-soleil électriques, du cuir touffeté avec passepoil, des inserts en fibre de carbone, des seuils de porte éclairés avec votre nom inscrit au pochoir et une trappe électrique pour le coffre ou les pieds. Cela dit, je ne les trouve pas vraiment nécessaires et je pense que cela ajouterait inutilement au coût.

Il y a cependant quelques points négatifs à souligner. Les caméras peuvent parfois se salirent et s’embuer facilement, ce qui rend le pilote automatique inopérant et peut rendre la marche arrière difficile. De plus, les cartes-clés peuvent facilement être égarées ou nécessiter une application à rafraîchir pour ouvrir la voiture.

Enfin, posséder une Tesla Model Y peut parfois entraîner des préjugés et des opinions des autres, ce qui peut être à la fois étrange et ennuyeux. Mais je pense que cela en vaut la peine pour la qualité de la voiture elle-même.

En ce qui concerne la recharge, il ne faut que 20 minutes pour recharger suffisamment la voiture pour parcourir 200 miles sur un Superchargeur de niveau 3. Contrairement à ce que certains pourraient dire, il n’est pas nécessaire d’attendre plusieurs heures pour recharger complètement la batterie.

En bref, malgré quelques inconvénients mineurs, je suis très satisfait de ma Tesla Model Y et je ne reviendrais pas en arrière. La qualité de la conduite et l’expérience futuriste en valent largement le prix.