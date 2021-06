Un camion Milka a coté des Superchargers en Autriche

Un drôle de camion a été photographié devant des superchargers par @raffaeru sur Twitter. Le conducteur d’une Tesla (comme on peut le voir dans son rétroviseur) attendait que la recharge de son véhicule soit complète avant de repartir quand il a croisé la route d’un camion Milka. L’Autrichien utilisait un des superchargers dans les rampes Grossglockner, point culminant en Autriche.

Camion de l’entreprise Milka livrant des produits a proximité des superchargers (Photo : @raffaeru sur Twitter)

Les superchargers sont situés à l’arrière d’une station-service, on peut donc facilement imaginer que le camion était venu réapprovisionner la petite épicerie en chocolat Milka comme on peut le voir sur une autre photo de @raffaeru. Le camion n’est pas électrique et ne peut donc pas se recharger sur une des bornes de recharge environnante.

Time for a break with a mountain view ☺️ pic.twitter.com/wGjE7UBgrc — Raffael 🔋🚗⚡️ (@raffaeru) June 15, 2021

Même si cette photo prête à sourire, elle pose aussi la question de l’électrification des camions de marchandises qui font de long trajet sur la route quotidiennement.

Une électrification encore compliquée

En France et ailleurs, l’électrification des camions a encore une marge de progression. Même si beaucoup de start-up lancent des initiatives pour créer le camion de demain, les constructeurs se heurtent toujours au problème de batterie.

Problème d’autonomie pour le Volta Zéro

Les camions n’offrent pas assez d’autonomie, par exemple les Volta Zero, poids lourds de 11 tonnes, sortis très récemment n’offrent que 200 km d’autonomie. Cela obligerait les chauffeurs poids lourds à prendre une pause toutes les deux heures et demie environ alors qu’actuellement la loi les oblige à s’arrêter au moins toutes les 4h30. Un temps de recharge qui allongerait les délais de livraison de tous les produits.

Le tesla-semi, une alternative attendue

Le Tesla Semi, semi-remorque 100% électrique pourrai, quant à lui parcourir entre 480 et 800 kilomètres en transportant une remorque de 36 tonnes selon l’entreprise. Pour l’instant leur date de livraison a été repoussée une fois de plus, la production d’une centaine d’exemplaires par semaine prévue pour mai 2021 a été repoussée à une date ultérieure. En cause notamment, les pénuries de semi-conducteurs fabriqués en majorité par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company qui a connu plusieurs coups durs entre la mise à l’arrêt d’usine et l’augmentation de la demande due au télétravail.