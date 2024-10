À un jour du grand événement « We, Robot » de Tesla, les spéculations vont bon train. Prévu pour le 10 octobre, cet événement marque un tournant stratégique pour la firme d’Elon Musk. Si vous ne voulez rien rater, sachez que vous pourrez le suivre en direct sur la plateforme X, comme l’a confirmé Musk lui-même dans un récent tweet :

Watch the Tesla product launch event live on 𝕏 https://t.co/gEXxdi6knE — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2024

Mais alors, que nous réserve cette présentation ? Voici un aperçu des annonces potentielles et des innovations que Tesla pourrait dévoiler.

Le Robotaxi : la star de l’événement ?

Le Robotaxi est sans conteste l’une des annonces les plus attendues de cet événement. Tesla prévoit de révolutionner le secteur du transport en proposant un véhicule autonome, sans volant ni pédales, entièrement géré par l’intelligence artificielle. Ce modèle, capable de circuler sans intervention humaine, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour la mobilité urbaine.

Les rumeurs vont bon train depuis que des prototypes de Tesla, possiblement équipés de la version FSD (Full Self-Driving) 0 non supervisée, ont été repérés sur le parking des studios Warner Bros. à Los Angeles. L’entreprise pourrait ainsi révéler les avancées technologiques majeures réalisées avec la nouvelle version du FSD, ou même lancer la commercialisation de ces taxis autonomes dans certaines zones géographiques restreintes.

Une mise à jour du projet Optimus ?

Dévoilé pour la première fois lors du Tesla AI Day, le robot humanoïde Optimus pourrait également revenir sur le devant de la scène. Alors que les précédentes versions étaient encore à l’état de prototype, il se murmure que Tesla aurait intégré des fonctionnalités plus avancées d’interaction avec les humains et d’automatisation de certaines tâches. L’événement We, Robot pourrait donc être l’occasion de voir Optimus évoluer en direct, démontrant ainsi l’ambition de Tesla dans le domaine de la robotique.

La Tesla Model Y « Project Juniper » : restylage en vue ?

Bien que le Robotaxi soit le point central, certains experts s’attendent à ce que Tesla présente également une mise à jour de son modèle best-seller, la Model Y, connue sous le nom de code Project Juniper. Ce restylage pourrait inclure des améliorations de design extérieur, une autonomie optimisée, et peut-être même l’intégration de nouvelles options de personnalisation.

Autres annonces potentielles :

Tesla pourrait profiter de cet événement pour aborder d’autres sujets clés, comme l’extension du réseau Supercharger en Europe, le développement des batteries 4680 ou encore de nouvelles options pour les logiciels de conduite autonome.

Suivre l’événement en direct

Pour suivre We, Robot, rendez-vous directement sur la diffusion en direct sur X. Elon Musk a indiqué que cette diffusion permettra à un large public de découvrir les annonces en temps réel. C’est une première pour Tesla, qui adopte la plateforme X (anciennement Twitter) comme principal canal de diffusion pour ses événements.

« L’événement de demain s’annonce comme le moment le plus marquant de l’année pour Tesla, » a déclaré Elon Musk dans un précédent post, soulignant l’importance de ce rendez-vous. Que vous soyez passionné de nouvelles technologies, investisseur, ou simplement curieux de découvrir les innovations à venir, cet événement sera incontournable.

Rendez-vous donc demain pour découvrir comment Tesla envisage de révolutionner à nouveau le secteur automobile, mais également celui de la robotique !