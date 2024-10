La communauté automobile est en effervescence alors que l’attente de l’événement de dévoilement de Tesla se poursuit. Gene Munster, analyste influent de Deepwater Management, a partagé ses prédictions audacieuses : trois nouveaux véhicules pourraient être révélés lors de cet événement tant attendu. Selon ses déclarations sur CNBC, l’événement, qui se déroulera le 10 octobre, pourrait mettre en lumière non seulement le Robotaxi, mais aussi un Robovan et le très anticipé véhicule électrique à 25 000 dollars.

