Introduction

Avec l’évolution rapide des ressources éducatives en ligne, de nombreuses personnes se tournent vers YouTube pour acquérir des compétences professionnelles et personnelles précieuses. En 2024, certaines chaînes offriront plus de valeur éducative qu’un programme universitaire traditionnel de quatre ans. Découvrons ces chaînes et ce qu’elles ont à offrir.

Apprenez de la Science et de la Neurobiologie

Andrew Huberman, Ph.D., Professeur de Neurobiologie à Stanford, partage des leçons inestimables. Que ce soit pour construire votre endurance physique, découvrir les meilleurs suppléments ou renforcer votre créativité, sa chaîne est une mine d’or pour les passionnés de neurobiologie.

Entrepreneuriat avec Y-Combinator

Y-Combinator, l’accélérateur de start-up qui a donné naissance à 68 entreprises licornes, vous apprendra comment obtenir vos premiers clients, évaluer votre cofondateur et choisir les meilleures idées de start-up.

Lancer votre Business Créatif avec The Futur

The Futur enseigne à des millions de personnes comment vivre de leur passion. Apprenez à lancer une entreprise créative, à présenter et gérer vos projets et clients, et à facturer vos services selon la valeur.

Branding et Productivité avec Matt Gray

Matt Gray vous guidera pour développer votre marque, communauté et systèmes. Découvrez comment travailler seulement quatre heures par jour, intégrer dix règles qui changeront votre vie, et prendre sept décisions clés pour éviter l’auto-sabotage.

Perspectives Commerciales avec Alex Hormozi

Alex Hormozi est la meilleure source sur Internet pour des insights commerciaux, analyses, et motivation. Protégez-vous des récessions, enrichissez-vous pendant la Révolution de l’IA, et apprenez à créer un empire de yaourt glacé de 100 millions de dollars.

Entrepreneuriat Alternatif avec Codie Sanchez

Codie Sanchez vous guide pour commencer à bâtir votre richesse en acquérant des entreprises traditionnelles. Explorez trois idées d’affaires infaillibles, découvrez les hustles souterrains à sept chiffres, et comprenez comment quelqu’un génère 12 millions de dollars par an en nettoyant des scènes de crimes.

Cours Universitaires en Accès Libre avec MIT Open CourseWare

MIT Open CourseWare propose plus de 1000 cours gratuits. Que vous souhaitiez comprendre l’accident de Tchernobyl, les bases de l’aérodynamique des avions ou la gestion de portefeuille, ces cours sont votre porte d’entrée vers l’excellence académique.

Programmation avec freeCodeCamp

freeCodeCamp est la meilleure ressource pour apprendre à coder gratuitement. Plongez dans le développement web (HTML + CSS), construisez un clone de Reddit ou explorez l’apprentissage automatique pour tous.

Stratégies d’Entreprise avec Modern MBA

Modern MBA propose des documentaires détaillés sur le fonctionnement des plus grandes entreprises d’aujourd’hui. Analysez pourquoi Airbnb ne perturbe pas l’industrie hôtelière, pourquoi Casper et les entreprises DTC échouent, et comment Snowflake a défié la règle de Warren Buffet.

Modèles Économiques Individuels avec Dan Koe

Dan Koe vous emmène dans un voyage de création d’entreprises individuelles prospères et d’optimisation du potentiel humain. Découvrez l’ascension du créateur de valeur, comment trouver des niches rentables, et la feuille de route du modèle économique individuel.

Conclusion

En 2024, transformer sa carrière grâce aux ressources éducatives de YouTube n’a jamais été aussi accessible. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un passionné de technologie ou simplement à la recherche d’une nouvelle voie, ces chaînes sont le point de départ idéal.