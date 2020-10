Comment Tesla oblige les PDG des constructeurs à communiquer?

C’est un exercice de communication complètement nouveau. Oui les PDG ont toujours répondu aux interviews mais là ils répondent de plus en plus aux clients. Le Teslisme avance.

Volkswagen ouvre le bal

Le PDG de Volkswagen, Monsieur Herbert Diess, est celui qui souhaite le plus introduire ce nouveau style de communication au sein des marques du groupe. Cela se traduit majoritairement par des posts et photos partagées sur les réseaux sociaux : Twitter et Linkedin en priorité.

C’est assurément un courant porté par Elon Musk, le patron de Tesla qui a depuis des années privilégié une communication directe principalement au travers de Twitter. Il offre à son entreprise une fenêtre vers ses clients qui est largement appréciée. Cette analyse est intimement liée à la dissolution du service RP chez Tesla (info à lire ici). En effet, la communication directe permet d’avoir beaucoup plus de retombées maintenant que la communication est entre les mains des citoyens – et c’est rien de le dire.

Tout cela est du ressort de la communication pure. Traditionnellement les prospects, les clients ou les partenaires accordent plus de crédit à la voix d’un PDG plutôt qu’à ses collaborateurs.

En voici la démonstration

Pour Volkswagen sur Linkedin

Ce qui nous a le plus marqué c’est bien entendu les vacances du PDG de Volkswagen en ID.3 sur les routes d’Allemagne qui préparait déjà la rentrée et qui permettait d’avertir sur les ambitions du groupe. L’électrification est un processus qui apporte une nouvelle motorisation mais également une toute nouvelle façon de communiquer avec la presse, les partenaires et les clients. Quoi qu’on en dise, ce procédé permet d’aller beaucoup plus vite.

Pour Audi France sur Twitter

Le grand avantage de ces réseaux sociaux est qu’il est extrêmement simple pour les journalistes et Blogueurs de reprendre les images pour publication. C’est également ce qui change avec les services de presse traditionnels où souvent les photos sont prévues pour le papier et encore trop peu pour le digital.

C’est quand même formidable de pouvoir interagir avec le grand patron d’une marque comme Audi, non ?

Pour Renault sur Twitter

Le grand lancement des nouveaux modèles électriques de Renault, la Mégane “with a golden E” est un mouvement fantastique d’une marque qui innove dans sa communication pour ne pas se plaindre de la situation sanitaire.

Luca De Meo, le Président du Groupe Renault tient également à établir cette communication disruptive pour au finale faire de la communication !

La preuve d’un engagement récent

Les réseaux Twitter et Linkedin sont assurément les meilleurs pour une communication de direction. Tout simplement car l’audience de ces réseaux reste active et millenials mais tout cela avance très rapidement.

L’engagement des PDG est extrêmement récent pour certains et le plus grand témoin reste le volume de Followers mais il n’y a strictement aucune honte à avoir ! C’est un nouveau monde et l’adaptabilité est une valeur cardinale que le public sait reconnaître.

L’autre élément qui pousse à cette transformation est bien entendu la globalisation de la distribution automobile et de la communication. Aujourd’hui les informations des US arrivent en instantané en Europe grâce aux réseaux sociaux.