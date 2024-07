À l’ère de la transition énergétique, de plus en plus de personnes envisagent d’acheter une voiture électrique (VE). Mais une question revient souvent : ‘Peut-on acheter une voiture électrique sans avoir une borne de recharge à domicile ?’

La recharge avec une prise classique de 120V

Il est tout à fait possible de recharger votre véhicule électrique sans borne de recharge dédiée à domicile. La plupart des VEs sont fournis avec un câble de recharge que vous pouvez brancher à une prise classique de 120V. Cette méthode est connue sous le nom de recharge de Niveau 1.

Avec une prise de 120V, la vitesse de recharge est d’environ 8 km d’autonomie par heure de charge. Si vous laissez votre VE en charge pendant 12 heures durant la nuit, vous obtiendrez environ 100 km d’autonomie. Pour beaucoup de gens, cela est suffisant puisque la distance moyenne parcourue quotidiennement est souvent bien inférieure à 65 km. Cependant, cette méthode pourrait ne pas convenir si vous avez de longs trajets quotidiens.

Les bornes de recharge de 240V

Pour ceux qui parcourent de plus longues distances, une borne de recharge de 240V au domicile peut être nécessaire. Ces chargeurs, connus sous le nom de chargeurs de Niveau 2, peuvent fournir environ 40 km d’autonomie par heure de charge avec un chargeur de 32 ampères, et environ 50 km par heure avec un chargeur de 40 ampères. Ces chargeurs peuvent être installés par un électricien, car la plupart des maisons ne sont pas équipées de prises de 240V à l’endroit requis.

Les stations de recharge de Niveau 3

Les chargeurs de Niveau 3, aussi appelés chargeurs rapides DC, sont généralement situés dans des stations de recharge spécifiques. Ces chargeurs peuvent offrir plus de 960 km d’autonomie par heure et, dans certains cas, peuvent recharger la batterie d’un VE de 10% à 80% en seulement 20 minutes. Il est cependant peu probable que quelqu’un installe une telle station à domicile. Tesla, par exemple, appelle ces bornes des stations Supercharger, et elles sont en passe de devenir la norme pour les véhicules électriques de tourisme aux États-Unis.

Choisir le bon type de chargeur pour soi

Pour ceux qui n’ont pas de longues distances à parcourir, commencer avec le chargeur de Niveau 1 fourni avec le VE peut suffire. Vous pouvez toujours décider de passer à une borne de Niveau 2 plus tard. Assurez-vous simplement de vérifier auprès de votre compagnie d’électricité locale si elle offre des tarifs basés sur les périodes d’utilisation, ce qui pourrait réduire considérablement vos coûts de recharge. Par exemple, certains propriétaires de VE profitent des tarifs hors pointe pour recharger leur voiture la nuit à des coûts extrêmement réduits.

En conclusion, bien qu’une borne de recharge à domicile puisse offrir plus de commodité et de rapidité, il est tout à fait possible de posséder et de recharger un VE sans cette installation. Tout dépend de vos besoins quotidiens et de votre style de vie. Avec un peu de planification et en profitant des diverses options de recharge disponibles, vous pouvez facilement intégrer un VE dans votre quotidien sans avoir de borne de recharge à domicile.