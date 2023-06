Destinus : Les drones hypersoniques illuminent le salon du Bourget 2023

L’édition 2023 du Salon du Bourget, l’une des plus grandes vitrines internationales de l’innovation aéronautique, s’est ouverte sur une note résolument futuriste avec la présentation du Jungfrau (Destinus-1), le prototype de drone hypersonique de l’entreprise Destinus. Cette prouesse technologique, qui combine une conception aérodynamique innovante et une propulsion à l’hydrogène, a suscité un vif intérêt parmi les visiteurs du salon, experts de l’industrie et passionnés d’aviation.

Caractéristiques du Destinus-1

Le Jungfrau (Destinus-1) est un prototype de drone sans pilote, dont le vol inaugural a eu lieu en 2021. Ce véhicule aérospatial a subi depuis des développements significatifs, culminant avec un vol réussi en mai 2023 équipé d’une postcombustion à l’hydrogène. Le Jungfrau a réalisé plusieurs vols à des vitesses d’environ 250 kilomètres par heure, démontrant ainsi l’efficacité de la postcombustion à l’hydrogène sous des conditions réelles. Ce système de postcombustion, conçu en interne, a été fabriqué par un procédé d’additive manufacturing et testé sur le site de propulsion de l’entreprise à Payerne, en Suisse.

Les caractéristiques techniques du Jungfrau (Destinus-1) sont les suivantes :

Type d’aéronef : Drone hypersonique sans pilote.

: Drone hypersonique sans pilote. Vitesse de vol : Atteint des vitesses d’environ 250 kilomètres par heure.

: Atteint des vitesses d’environ 250 kilomètres par heure. Postcombustion : Équipé d’une postcombustion à l’hydrogène innovante, conçue et fabriquée en interne.

: Équipé d’une postcombustion à l’hydrogène innovante, conçue et fabriquée en interne. Combustible : Capable d’utiliser l’hydrogène comme combustible pour générer plus de poussée.

: Capable d’utiliser l’hydrogène comme combustible pour générer plus de poussée. Propulsion : Utilise deux types de carburant dans son système de propulsion, ce qui accélère le développement de la plateforme.

: Utilise deux types de carburant dans son système de propulsion, ce qui accélère le développement de la plateforme. Conception aérodynamique : Forme aérodynamique spéciale pour le vol hypersonique.

: Forme aérodynamique spéciale pour le vol hypersonique. Développement : Après son vol inaugural en 2021, a subi des améliorations significatives, dont l’ajout de la postcombustion à l’hydrogène.

: Après son vol inaugural en 2021, a subi des améliorations significatives, dont l’ajout de la postcombustion à l’hydrogène. Lieu de test : Les tests de vol et de propulsion ont lieu en Allemagne (aéroport près de Munich) et en Suisse (site de propulsion à Payerne).

: Les tests de vol et de propulsion ont lieu en Allemagne (aéroport près de Munich) et en Suisse (site de propulsion à Payerne). Performance environnementale : Utilise l’hydrogène, un carburant propre qui n’émet que de la chaleur et de la vapeur d’eau lors de la combustion, minimisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone.

L’équipe de direction et les partenaires

Destinus est piloté par une équipe de direction composée d’experts aérospatiaux et énergétiques de renommée mondiale.

Mikhail Kokorich, Fondateur et PDG : Entrepreneur expérimenté et innovateur dans le domaine de l’aérospatiale, Kokorich dirige l’entreprise avec une vision audacieuse de révolutionner l’aviation supersonique.

: Entrepreneur expérimenté et innovateur dans le domaine de l’aérospatiale, Kokorich dirige l’entreprise avec une vision audacieuse de révolutionner l’aviation supersonique. Alex Wicks, Responsable de l’ingénierie et des opérations commerciales : Ingénieur qualifié avec une expertise dans la conduite des opérations techniques et commerciales, Wicks est un acteur clé dans l’actualisation des ambitions de Destinus.

: Ingénieur qualifié avec une expertise dans la conduite des opérations techniques et commerciales, Wicks est un acteur clé dans l’actualisation des ambitions de Destinus. Jean-Philippe Girault, Manager de Destinus en France : Avec une forte expérience dans le domaine de l’aviation et de la gestion, Girault assure une coordination efficace des activités de Destinus en France.

: Avec une forte expérience dans le domaine de l’aviation et de la gestion, Girault assure une coordination efficace des activités de Destinus en France. Rafael Pax, Vice-Président de l’ingénierie de vol et de la fabrication : Expert en ingénierie de vol, Pax supervise la fabrication et les opérations de vol, s’assurant que chaque prototype répond aux normes les plus élevées.

: Expert en ingénierie de vol, Pax supervise la fabrication et les opérations de vol, s’assurant que chaque prototype répond aux normes les plus élevées. Martina Lofqvist, Responsable senior du développement commercial : Avec une solide expérience dans le développement d’affaires, Lofqvist joue un rôle crucial dans la construction des relations commerciales de Destinus.

: Avec une solide expérience dans le développement d’affaires, Lofqvist joue un rôle crucial dans la construction des relations commerciales de Destinus. Placido Marquez, Vice-président des relations institutionnelles et partenariales : Marquez dirige les efforts de Destinus pour nouer des relations solides avec les institutions et partenaires, contribuant ainsi à renforcer la position de l’entreprise dans le secteur aérospatial.

Destinus bénéficie également du soutien de partenaires industriels prestigieux, dont Airbus, Boeing, Dassault, ONERA, VoloCopter, entre autres, témoignant de l’ampleur du réseau professionnel et de la crédibilité de l’entreprise dans le secteur aérospatial. Ces collaborations renforcent non seulement la capacité d’innovation de Destinus, mais contribuent également à solidifier sa position en tant que leader dans le développement de l’aviation supersonique alimentée par l’hydrogène.