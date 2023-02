Avec l’arrivée des véhicules électriques, trouver un endroit où recharger rapidement et efficacement devient de plus en plus important. Au regard du nombre croissant d’opérateurs proposant des services de recharge, comment et/ou trouver le meilleur d’entre eux ?

Découvrez dans cet article ce qu’implique la prise en charge de votre véhicule électrique par les différents opérateurs présents sur le territoire national électriques en France, quels sont leur modèle économique et combien de stations sont disponibles. Nous allons aussi explorer les villes qui offrent les services de recharge les plus satisfaisants aux utilisateurs ayant acheté ou loué pensant cette option pour se déplacer.

Quels sont les opérateurs de recharge de voitures électriques en France ?

Les principaux opérateurs français proposant un service de recharge d’un véhicule électrique sont : Driveco, Allego, Station-e, Powerdot, Ionity et Electra.

Chacun propose différents services pour faciliter l’accès aux bornes de recharge des véhicules électriques. Ils offrent également des points de service supplémentaires tels que l’accès au très haut débit mobile et des services locaux pour stimuler le développement local.

Quel est leur modèle économique ?

Il existe plusieurs modèles économiques pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, comme le paiement à l’utilisation, l’abonnement, le partage de borne et le co-investissement.

Les opérateurs de bornes , tels que Driveco, Ionity, Allego , PowerDot et Electra installent et gèrent les stations de recharge et les bornes de recharge.

, tels que , et Les stations services 2.0 comme Station-e, en plus des bornes, proposent des services de proximités et même une connexion internet haut débit.

Les moyens de paiement pour activer et payer la recharge peuvent inclure une application smartphone, un badge de recharge ou un paiement direct par carte bancaire. Les opérateurs peuvent être des sociétés séparées ou une même entreprise peut être à la fois opérateur de bornes et de mobilité. L’assistance 24/7 et un suivi personnalisé sont garantis pour assurer une qualité de service sur le long terme.

Notons qu’il existe également des opérateurs de mobilité, tels que Chargemap, Freshmile, KiWhipass, Shell et Plugsurfing. Ces derniers gèrent l‘accès à la recharge et fournissent des outils utiles aux utilisateurs tels que la carte de localisation de bornes et le planificateur d’itinéraire.

Combien de stations possèdent-ils ?

À ce jour, il y a 160 stations multi-services installées ou en cours d’installation, 550 nouvelles installations ont été programmées en 2022 soit entre 100 et 150 par région. L’objectif, pour les prochaines années, est de 2000 station de recharge par an en France. De plus, un développement européen du réseau de stations multi-service connectées ouvert à l’itinérance est attendu prochainement.

Quels sont les services proposés par les différents opérateurs ?

Les offres proposées par ces opérateurs sont variées, mais comprennent généralement :

l’accès au réseau de station ainsi qu’aux services associés via une application mobile

des tarifs préférentiels ou des remises sur certaines bornes et stations

des informations en temps réel sur la disponibilité des places de stationnements sur chaque site

un programme de fidélisation pour encourager la transition vers les véhicules électriques

une base de donnée qui fournit des informations spécifiques concernant chaque conducteur, y compris son historique de recharges, les tarifs applicables et les primes à la mobilité durable dont il peut bénéficier

Quels sont les tarifs appliqués par les différents opérateurs ?

En ce qui concerne le coût exact d’une recharge, celui-ci varie considérablement selon le type de service et l’opérateur choisi. Afin de vous simplifier cette tâche, nous vous avons compilé dans un tableau les différents tarifs de ces différents opérateurs.

Opérateur Tarifs Driveco Jusqu’à 22 kWh, entre 0,35 et 0,38 €/kWh

Jusqu’à 50 kWh, entre 0,52 et 0,55 kWh

Pour 150 à 200 kWh, entre 0,60 et 0,63 €/kWh Allego Prises AC 22 kWh : 0,30 €/kWh

Prises DC 75 kWh : 0,52 €/kWh

Prises DC 300 kWh : 0,64 €/kWh Station-e Prises 24 kWh à 60 kWh : 0,36 €/kWh Powerdot 0,43 €/kWh pour les bornes 350 kWh (limité à 2 heures)

0,50 €/ kWh en dépassant ce temps imparti Ionity Prise 50 kWh : 0,39 €/kWh

Prise 350 kWh : 0,69 €/kWh Electra Toutes puissances confondues : 0,44 €/kWh

Quels sont les avantages et les inconvénients des différents opérateurs ?

Chaque opérateur offre sa propre solution pour recharger votre véhicule électrique avec ses propres particularités. Il est important de prendre le temps de comparer afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Les points forts et les faiblesses de chacun peuvent vous aider à y voir plus clair :

Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport aux autres opérateurs ?

Le principal critère pour choisir un opérateur est la couverture du territoire français et sa présence dans votre région ou ville. Par exemple :

Ionity propose une grande quantité de stations de recharge.

Electra , qui se concentre surtout sur les grands centres urbains.

Station-e qui vise à moderniser les régions plus isolées en apportant non seulement des bornes de recharges, mais également la connexion à internet.

Allego qui veut proposer une charge ultra-rapide à des tarifs contenus.

La pluralité des opérateurs de recharge offre aux propriétaires de véhicules électriques plusieurs options pour recharger leur véhicule. Les stations de recharge peuvent être facilement trouvées à l’aide de différentes applications ou sites web. L’avenir des propriétaires de ceux qui roulent vert est prometteur avec la croissance du marché de l’électromobilité, mais ils dépendent de ces opérateurs de recharge pour une expérience de conduite fluide.

Les opérateurs de recharge sont donc un élément clé pour les propriétaires de véhicules électriques dans leur quotidien. Ils assurent un approvisionnement en énergie constant pour leur voiture, ce qui est crucial pour leur mobilité.