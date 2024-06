L’électromobilité continue de progresser à grands pas en France, et l’AVERE (Association pour le développement de la mobilité électrique) se positionne en acteur central de cette révolution verte. Lors du lancement de la première mise à niveau de la plateforme « Je roule en électrique », Antoine Herteman, président de l’AVERE France, a présenté plusieurs informations et initiatives clés qui mettent en lumière les récentes avancées et les ambitions futures de l’association.

Croissance et Diversification de l’AVERE France

Depuis sa création en 1978, l’AVERE France n’a cessé de croître et de se diversifier. Les six dernières années ont été particulièrement marquantes, avec une augmentation significative du nombre d’adhérents. L’association compte désormais environ 275 membres, regroupant des énergéticiens, des fabricants de véhicules, et une multitude de services liés à l’électromobilité. Cette diversité de membres permet à l’AVERE de représenter un écosystème complet, allant des producteurs d’énergie aux collectivités locales, en passant par les fabricants de bornes de recharge et les services financiers.

Programme Advenir : Une Gestion Distincte et Transparente

Antoine Herteman a également détaillé la scission de l’AVERE en deux entités distinctes : la partie associative et la gestion du programme de certificat d’économie d’énergie Advenir. Ce programme, doté d’une enveloppe totale de 220 millions d’euros depuis sa création, se concentre sur la subvention des infrastructures de recharge et les actions de formation et d’information. La gestion séparée de ces fonds garantit une utilisation transparente et efficace des ressources, alignée avec les objectifs fixés en accord avec les pouvoirs publics.

Formation et Information : Priorité aux Acteurs Professionnels et au Grand Public

Un des aspects les plus novateurs du discours d’Herteman réside dans l’accent mis sur la formation et l’information. L’AVERE a organisé environ 500 événements de formation, touchant 80 000 personnes, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’engagement de l’association à éduquer les professionnels et le grand public sur l’électromobilité. Les syndics de copropriété et les collectivités sont des cibles privilégiées de ces formations, car ils jouent un rôle crucial dans l’adoption et la gestion des infrastructures de recharge.

Satisfaction des Utilisateurs : Un Atout pour l’Adoption Massive

Herteman a également souligné un point clé souvent méconnu : plus de 90% des utilisateurs de véhicules électriques se déclarent satisfaits de leur expérience. Cette statistique est un indicateur fort de l’attractivité et de la qualité des véhicules électriques disponibles sur le marché. Elle constitue un argument de poids pour convaincre les sceptiques et promouvoir une adoption plus large.

Les Défis des Syndics et Collectivités

Enfin, le président de l’AVERE a illustré les défis spécifiques auxquels sont confrontés les syndics de copropriété et les collectivités locales. Ces acteurs doivent intégrer de nouvelles solutions de mobilité tout en gérant des contraintes supplémentaires. L’AVERE s’engage à leur fournir le support nécessaire pour que l’électromobilité soit perçue non comme un problème, mais comme une opportunité d’innovation et de progrès.

Conclusion

L’AVERE France, sous la direction d’Antoine Herteman, démontre une capacité remarquable à fédérer un large éventail d’acteurs autour de la mobilité électrique. Les initiatives récentes, notamment la gestion distincte du programme Advenir, l’accent sur la formation et l’information, ainsi que la satisfaction élevée des utilisateurs, montrent que l’association est bien positionnée pour guider la France vers un avenir plus vert et plus durable. La transparence et l’efficacité de ses actions sont des gages de confiance pour tous les acteurs impliqués dans cette transition cruciale.