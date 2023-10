La ruée chinoise vers l’électrique : l’Europe doit-elle s’inquiéter?

L’évolution des véhicules électriques en Chine est impressionnante, pour ne pas dire révolutionnaire. Alors que la première voiture électrique économique en Chine coûte environ 5 000 dollars, la baisse significative des prix a contribué à presque doubler les ventes de véhicules électriques en Chine l’année dernière. Avec 5,9 millions d’unités vendues, le chiffre surpasse largement le total combiné pour l’Europe et les États-Unis.

Un marché en évolution : La focalisation sur l’Europe

L’industrie chinoise de l’électricité est confrontée à une surcapacité, conséquence d’investissements agressifs au cours de la décennie précédente. Étant donné que les tensions géopolitiques et les politiques gouvernementales rendent le marché américain complexe, les constructeurs chinois d’EV se tournent désormais vers l’Europe comme marché clé. Cette situation ajoute une pression accrue aux efforts des constructeurs automobiles européens pour rivaliser.

Aujourd’hui, près de la moitié des voitures exportées de Chine sont vendues en Europe, avec une augmentation d’environ 60% l’année dernière. Environ deux tiers de ces véhicules étaient entièrement électriques. Cela rappelle l’incursion des constructeurs automobiles japonais sur le marché américain dans les années 1970 – un signe avant-coureur potentiel de l’évolution à venir pour l’Europe.

La domination chinoise sur le marché des véhicules électriques

La Chine, avec son fort accent sur la production locale et une capacité de production débordante, domine également le marché du sud-est asiatique, représentant trois quarts de tous les EV vendus. Cette position dominante rend l’Europe d’autant plus cruciale dans leur quête de croissance.

Historiquement, l’Europe exportait beaucoup plus de voitures vers la Chine qu’elle n’en importait. Cependant, la transition vers les voitures électriques a également modifié les habitudes d’achat. La préférence des consommateurs s’est tournée vers les marques locales, qui représentent maintenant 80% des voitures électriques nouvellement enregistrées en Chine.

L’importance de la compétitivité

Les fabricants européens doivent maintenant se concentrer sur la réduction des coûts de production en utilisant des technologies éprouvées. Même si cela signifie que les premiers modèles manquent du flair de design et du caractère de leurs homologues à essence. L’innovation est cruciale, et si des tarifs peuvent offrir un sursis, les constructeurs européens de véhicules électriques devront être plus compétitifs en termes de coûts.

Si cette évolution du marché de l’électrique vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur l’impact potentiel sur les constructeurs européens, n’hésitez pas à découvrir davantage sur Tesla Mag.