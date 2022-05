Le programme Advenir est reconduit et se renforce avec 200 millions d’euros

Le programme Advenir, piloté par l’Avere-France, a été officiellement reconduit jusqu’en 2025. Cette reconduction s’accompagne d’une nouvelle enveloppe budgétaire de 200 millions d’euros et de nouveaux objectifs pour le programme.

Reconduction du programme

Créé en 2016 et piloté par l’Avere-France, le programme Advenir accompagne l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le dispositif a pour objectif de lever les freins au développement de la mobilité électrique en proposant différentes primes en fonction des projets d’installation de borne de recharge – que ce soit à domicile, sur le lieu de travail ou sur un parking ouvert à tout public – ainsi que par le biais de l’organisation d’événements de sensibilisation et de formation partout en France.

Dans le cadre d’un arrêté daté du 10 décembre 2021, le programme Advenir a été officiellement reconduit pour la quatrième fois consécutive pour étendre son action jusqu’à fin 2025 avec de nouveaux objectifs.

200 millions d’euros supplémentaires pour déployer près de 65 000 nouveaux points de recharge

Dans le cadre de cette nouvelle reconduction, le programme Advenir se dote d’un budget additionnel de 200 millions d’euros, portant son enveloppe globale à 320 millions d’euros dédiés au développement de la mobilité électrique.

Grâce à cette prolongation, le programme Advenir a pour ambition de financer 65 000 points de recharge supplémentaires d’ici 2025 avec notamment :

22 500 points de recharge ouverts au public

20 000 points de recharge en résidentiel collectif

13 500 points de charge pour les véhicules lourds dédiés au transport de marchandises et de voyageurs

8 000 points de charge spécifiquement dédiés aux professionnels des services automobiles

Avec ce nouvel objectif, le programme portera à 125 000 le nombre de points de recharge financés par une prime Advenir d’ici fin 2025.

Le programme Advenir Formations également reconduit pour 2 000 événements supplémentaires

Le volet formation du programme Advenir poursuivra également les actions engagées depuis la précédente reconduction jusqu’à fin 2025 dans le but de continuer à accélérer le passage vers la mobilité électrique en France. A destination du grand public, des élus et acteurs locaux et des professionnels de l’immobilier, il est prévu l’organisation d’au moins 2 000 nouvelles sessions de sensibilisation et de formation auprès de 100 000 personnes.

Création de nouveaux volets dédiés aux professionnels des services de l’automobile et des transports routiers

Parmi les nouveautés, le programme prévoit la création d’un nouveau volet d’actions en partenariat avec l’organisation patronale Mobilians pour le déploiement d’infrastructures de recharge dans les entreprises de la filière des services de l’automobile : contrôles techniques, garages, vendeurs de pièces détachées, …

Les acteurs ciblés pourront également être accompagnés ou formés dans le cadre du programme. Un accompagnement spécifique des acteurs des transports routiers de marchandises et de voyageurs est également prévu par l’intermédiaire de la création de nouvelles primes dédiées.

Les partenaires financeurs du programme

Dans le cadre de son appel à financement lancé le 1er janvier 2022, le programme Advenir a retenu 7 financeurs dont 4 ont été reconduits. Les 7 partenaires financeurs qui accompagneront le programme Advenir pour la période 2022 – 2025 sont : AIDEE, Bolloré Energy, Distridyn, Dyneff, EDF, ES Énergies et SIPLEC.

Présentation des nouveaux partenaires financeurs du programme Advenir

L’ensemble des acteurs se sont engagés à accompagner le programme sur tous ses aspects jusqu’à fin 2025.

OBLIGÉS ENGAGEMENT FINANCIER NOMBRE DE TRANCHE VOLUME EN GWH CUMAC Aidee 14 000 000 € 20 2 000 Bolloré Energy 17 500 000 € 25 2 500 Distridyn SA 14 000 000 € 20 2 000 Dyneff 14 000 000 € 20 2 000 EDF 70 000 000 € 100 10 000 ES 7 000 000 € 10 1 000 Siplec 63 504 000 € 90,72 9 072 Total 200 004 000 € 258,72 28 572

AIDEE

AIDEE est une association sans but lucratif, déclarée auprès du Ministère de la Transition écologique dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Engagée au quotidien dans l’évolution et l’amélioration de ce dispositif, AIDEE a, depuis l’origine, instruit plus de 600 000 dossiers – aussi bien des particuliers que des entreprises – d’économies d’énergie.

AIDEE finance le programme Advenir pour un montant de 14 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

Bolloré Energy

Bolloré Energy est le premier distributeur indépendant de fioul domestique en France avec 15% de part de marché. Conscient des enjeux liés la transition énergétique, l’entreprise a engagé une stratégie de diversification. Elle accompagne le développement des activités de stockage d’électricité et de mobilité électrique mises au point par Blue Solutions, une autre filiale du Groupe Bolloré.

Bolloré Energy finance le programme Advenir pour un montant de 17,5 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

Distridyn

Filiale de Casino et de Cora, Distridyn est spécialisée dans l’importation, le négoce et la distribution de produits pétroliers. Sa mission principale est l’approvisionnement des stations-services en carburants et biocarburants routiers. Consciente de sa responsabilité environnementale, Distridyn finance des actions d’économie d’énergie et participe au financement de plusieurs programmes.

Distridyn finance le programme Advenir pour un montant de 14 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

Dyneff

Carburant, combustible, gaz naturel : Le groupe Dyneff répond aux besoins en énergie des particuliers et des professionnels, en mettant l’accent sur la proximité, le DYNamisme et l’EFFicacité. Une promesse qui s’inscrit dans son nom… Dyneff œuvre chaque jour pour une énergie plus performante, plus respectueuse de l’environnement.

Le groupe Dyneff finance le programme Advenir pour un montant de 14 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

EDF

Le Groupe EDF est fortement engagé dans le développement du véhicule électrique pour accompagner ses clients vers des modes de mobilité durables. A travers ses filiales IZIVIA et IZI by EDF, il est doté d’une solide expérience dans l’installation et l’exploitation d’infrastructure de charge dans toutes les situations clients et sur tout le territoire : à domicile, en entreprise, à destination, sur voirie.

Le groupe EDF finance le programme Advenir pour un montant de 70 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

ÉS

Énergéticien alsacien depuis plus de 120 ans, ÉS fait partie des acteurs majeurs du marché énergétique français. Il accompagne ses 550 000 clients particuliers, entreprises et collectivités, en leur offrant un panel de solutions énergétiques performantes.

ÉS finance le programme Advenir pour un montant de 7 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

SIPLEC

SIPLEC, la filiale du Mouvement E.Leclerc en charge des énergies est un acteur incontournable de ce secteur en France. 2ème opérateur pétrolier français, SIPLEC commercialise des offres auprès des particuliers et des entreprises. Les équipes E.Leclerc énergies Siplec sont mobilisées pour accompagner le déploiement de l’électrique. A avril 2022, 1 700 points de charge déjà en service et 1 000 supplémentaires sont en cours d’installation.

SIPLEC finance le programme Advenir pour un montant de plus de 60 millions d’euros HT et participe au Comité de pilotage.

Une transition invisible pour les bénéficiaires

Cette nouvelle reconduction du programme Advenir est une étape administrative importante pour les acteurs de la filière de la mobilité électrique. Elle a toutefois été pensée pour être invisible pour les bénéficiaires du programme. Les modalités d’obtention de primes et de participation à nos événements restent inchangées et continuerons d’évoluer en fonction des besoins sur décision du comité de pilotage Advenir.