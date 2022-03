Primes Advenir : un retour d’expérience exclusif

Advenir : le gouvernement a pensé pendant un temps supprimer les primes. Face à la nécessité de déployer davantage de bornes, il y a renoncé. Aujourd'hui, quand est-il de cette prime et de ses bénéficiaires ? On vous en dit plus ici, grâce à un témoignage exclusif qui souligne la nécessité pour les sociétés de se réveiller pour en profiter avant qu'elle ne soit supprimée.