En route pour la conduite autonome ! BMW annonce fièrement qu’il est le premier constructeur automobile à recevoir l’homologation pour la combinaison des systèmes d’assistance à la conduite de niveau 2 et 3 sur la BMW Série 7. Cette avancée notoire marque une nouvelle ère pour la conduite automatisée, renforçant à la fois la sécurité et le confort des trajets quotidiens.

Le Road Assistant de Niveau 2 : Idéal pour les Longs Trajets

Le système BMW Highway Assistant de niveau 2, conçu pour améliorer considérablement le confort des conducteurs, fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h. Grâce à cette technologie, le conducteur peut retirer les mains du volant tout en restant attentif à la route. Ce système est particulièrement approprié pour les longs trajets sur autoroutes, rendant la conduite beaucoup moins fatigante et plus agréable.

Le Personal Pilot de Niveau 3 : Votre Allié dans les Embouteillages

Pour les situations de circulation dense, le BMW Personal Pilot de niveau 3 se révèle être un atout précieux. Opérationnel jusqu’à 60 km/h, ce système permet au conducteur de retirer les mains du volant et de vaquer à d’autres activités à bord, comme passer des appels téléphoniques ou envoyer des SMS, tout en déléguant complètement la tâche de conduite à la voiture dans certaines conditions. Cependant, il est important de noter que le conducteur doit toujours être prêt à reprendre le contrôle à tout moment.

Une Combinaison Unique pour une Expérience de Conduite Améliorée

La combinaison des systèmes de niveaux 2 et 3 sur la BMW Série 7 propose une expérience de conduite sans précédent. Ce mélange unique rend les trajets non seulement plus sûrs mais aussi beaucoup plus confortables. C’est une grande avancée dans le domaine de la conduite automatisée, mettant BMW à la pointe de l’innovation.

Disponibilité Actuelle et Perspectives Futures

Actuellement, cette option révolutionnaire est disponible exclusivement en Allemagne. Cependant, il est fort probable que BMW étende cette technologie à d’autres marchés dans les années à venir. En attendant, les conducteurs allemands ont la chance de pouvoir rouler avec un esprit détendu, bénéficiant des dernières avancées en matière de conduite autonome. Cette initiative de BMW est un exemple parfait de l’engagement du constructeur à offrir des solutions de conduite toujours plus innovantes et sûres.

Réactions et Perspectives sur les Réseaux Sociaux

Sur les plateformes sociales, les réactions ne se sont pas faites attendre. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur admiration pour cette avancée technologique. « Magnifique ! Félicitations pour ce progrès technologique ! BMW toujours au top », a commenté un internaute. D’autres se questionnent sur l’utilité réelle pour tous les utilisateurs, mais le consensus général est que cette technologie ouvre la voie à plus d’innovations dans le futur.

BMW et la Croissance des Véhicules Électriques

En parallèle à ces avancées dans la conduite autonome, BMW continue de montrer une forte croissance dans le segment des véhicules électriques. Au premier semestre 2024, le groupe a livré 179 557 véhicules entièrement électriques, marquant une progression de 34 % par rapport à l’année précédente. La Série 7, en particulier, a enregistré une croissance des ventes de 22 %, prouvant que les clients sont de plus en plus attirés par les modèles de haut de gamme de BMW.

Conclusion

En conclusion, la BMW Série 7 avec ses systèmes de niveaux 2 et 3 est un témoin de l’innovation et du leadership de BMW dans le secteur automobile. Bien que pour l’instant cette technologie soit limitée à l’Allemagne, elle représente un pas en avant significatif vers un avenir rempli de véhicules entièrement autonomes. La route est encore longue, mais BMW montre la voie avec détermination et expertise.