Interview avec Julien Tacco-Narquin, Responsable du secteur mobilité en Amérique du Nord chez Business France

Dans un contexte mondial marqué par des transitions majeures dans le domaine de la mobilité, Business France joue un rôle stratégique en aidant les entreprises françaises à se positionner sur les marchés étrangers, notamment en Amérique du Nord. Grâce à ses bureaux répartis entre le Canada et les États-Unis, l’agence pilote un large éventail d’initiatives pour accompagner les PME, ETI, et start-ups dans leurs démarches d’internationalisation, qu’il s’agisse de pénétrer de nouveaux marchés ou de rechercher des partenaires pour des projets innovants. Julien Tacco-Narquin, responsable du secteur mobilité en Amérique du Nord, partage sa vision sur le rôle crucial de Business France dans cette dynamique.

Une couverture géographique et sectorielle étendue

Julien Tacco-Narquin nous explique que Business France couvre tout le marché nord-américain à travers neuf bureaux situés dans des villes stratégiques telles que Chicago, Montréal, Détroit, Houston et San Francisco. Chaque année, plus d’une centaine d’entreprises françaises du secteur bénéficient de l’accompagnement de Business France à travers des missions collectives, des roadshows ou des projets d’accompagnement individuel. Ce soutien permet aux entreprises d’accéder à des marchés complexes, notamment dans des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aérospatial, et les systèmes de transport intelligents.

Focus sur la mobilité décarbonée et l’aérospatial

Le rôle de Business France va au-delà de l’exportation traditionnelle. L’agence se concentre également sur les secteurs d’avenir tels que la mobilité décarbonée et l’aérospatial, deux domaines au cœur des préoccupations actuelles. Alors que la transition énergétique est un enjeu mondial, Business France met en place des initiatives pour soutenir les entreprises innovantes dans le développement de solutions bas carbone. Le programme Grow Global Booster, par exemple, permet aux entreprises les plus prometteuses de bénéficier d’un accompagnement en trois phases : stratégies go-to-market, immersion dans des écosystème porteurs avec des rencontres BtoB via un roadshow et pérennisation.

En parallèle, le secteur aérospatial bénéficie d’une attention particulière, étant donné que la France est le premier partenaire commercial des États-Unis dans ce domaine. L’agence collabore étroitement avec des acteurs majeurs comme le CNES et le GIFAS pour assurer la promotion des technologies françaises dans les échanges transatlantiques.

Les grands plans de décarbonation du secteur automobile aux États-Unis

Julien Tacco-Narquin souligne également l’importance des initiatives américaines pour la décarbonation du secteur automobile. Le gouvernement américain a mis en place un ensemble de mesures ambitieuses pour réduire les émissions et promouvoir les véhicules zéro émission (ZEV). Voici les principales mesures :

– Le programme de l’EPA prévoit une amélioration de 13 % en moyenne annuelle de l’efficacité énergétique des véhicules entre 2027 et 2032.

– Les exigences en matière d’efficacité énergétique devront augmenter de 8 % pour les modèles des années 2024 et 2025, puis de 10 % en 2026, avec des améliorations annuelles plus strictes par la suite.

– Une stratégie axée sur la recherche et le développement pour créer des emplois et des capacités de production avant d’inciter le marché, avec 174 milliards de dollars investis dans la neutralité carbone pour la mobilité.

– 46 milliards de dollars alloués aux technologies ZEV, incluant les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), les véhicules électriques à batterie (BEV), et les véhicules à pile à combustible (FCEV).

– Un investissement de 7,5 milliards de dollars pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, avec l’objectif de déployer 500 000 bornes de recharge d’ici 2030.

– Création de 647 000 emplois, dont environ 270 000 résultant des investissements dans la fabrication basés sur les incitations.

– L’objectif de 50 % de véhicules zéro émission d’ici 2030, incluant les véhicules hybrides rechargeables (PHEV).

Ces plans montrent l’ampleur des opportunités pour les entreprises françaises désireuses de s’impliquer dans la transformation de la mobilité aux États-Unis, notamment dans les secteurs des véhicules électriques, des infrastructures de recharge, et des technologies zéro émission.

Des opportunités accrues grâce à l’Inflation Reduction Act (IRA)

L’une des initiatives les plus marquantes en Amérique du Nord est l’Inflation Reduction Act (IRA), qui stimule les investissements dans les technologies vertes et décarbonées. Ce plan massif d’investissement ouvre des opportunités considérables pour les entreprises françaises souhaitant s’implanter aux États-Unis ou au Canada, notamment dans la production d’énergies propres, la mobilité électrique, et les infrastructures de recharge. Business France accompagne les entreprises dans cette démarche, en facilitant les collaborations avec des acteurs locaux et en les aidant en les aidant à comprendre les mécanisemes de subventions et crédits d’impôts offerts par les États américains.

L’impact sur les acteurs français de la mobilité

Des initiatives comme le Mobility Days, un programme phare de Business France, ont permis à plus de 80 entreprises françaises de s’implanter en Amérique du Nord. Ce programme, qui cible principalement l’écosystème automobile de Détroit, est une porte d’entrée unique pour les acteurs français cherchant à pénétrer le marché américain. Des entreprises comme Navya, spécialisée dans les véhicules autonomes, ou encore des équipementiers comme Actia, ont pu renforcer leur présence en Amérique du Nord grâce à ces missions d’immersion.

Conclusion

Pour les lecteurs de Tesla Mag, l’action de Business France dans le secteur de la mobilité est un exemple inspirant de la manière dont une agence publique peut aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés, tout en contribuant à la transition vers une mobilité plus durable. Grâce à son expertise et à son réseau mondial, Business France se positionne comme un acteur clé pour toute entreprise française cherchant à prospérer à l’international dans un secteur en pleine mutation. Que ce soit dans l’automobile, le ferroviaire, ou l’aérospatial, les opportunités offertes par le marché nord-américain sont immenses, et Business France est là pour en faciliter l’accès.