Voila pourquoi il ne faut pas faire de mal à une Tesla

Un homme de Singapour, qui était soit espiègle, soit envieux, soit les deux, a utilisé sa clé pour rayer une Tesla garée sur un parking de Clementi. Sauf qu’il ne savait visiblement pas comment fonctionnent les caméras de la Tesla Model 3.

À son insu, cet acte de vandalisme a été filmé par l’une des caméras montées sur la Tesla Model 3, présentée comme une machine de surveillance ultramoderne dans le cadre de son matériel de marketing de la voiture électrique de demain.

Ce que montre la vidéo

Contexte

Une vidéo montrant l’homme en flagrant délit a d’ailleurs été publiée sur Facebook le 6 mars dernier. En plus d’avoir mal agi, son comportement est affiché sur les réseaux sociaux et exposé à la vindicte populaire… Et c’est bien fait !

Sur les images, on voit l’homme en bleu, masqué et tenant dans sa main gauche des sacs en plastique contenant des objets, marchant devant la Tesla avant de s’approcher du côté conducteur de la voiture.

Dommages subis

En un seul mouvement fluide, il a raclé toute la longueur du côté conducteur de la voiture avec une clé dans sa main droite. D’un coup, d’un seul, même pas le temps de dire ouf ! Puis, il a terminé le travail en enfonçant la clé dans le côté de la voiture lorsqu’il est arrivé à l’arrière.

Pas de doute possible lorsqu’on visionne la vidéo, cet acte de vandalisme, à défaut peut-être d’avoir été prémédité, était bel et bien voulu… L’ensemble de l’acte a duré environ 5 secondes. Heureusement donc qu’il était filmé car sinon, il n’y aurait aucune preuve !

Toutefois, les dommages subis par la Tesla Model 3 se sont avérés plus superficiels que prévu, car la peinture de la voiture est particulièrement robuste, ce qui témoigne de la qualité de sa marque.

La Tesla Model 3 est équipée de 8 caméras

La Model 3 est équipée de huit caméras qui transforment le véhicule en une machine de surveillance. C’est une exception sur le marché automobile de ce point de vue là, et de bien d’autres ! Les voitures Tesla disposent également d’un puissant système de traitement de l’image qui offre une visibilité à 360 degrés, jusqu’à une distance de 250 mètres.

C’est d’ailleurs un avantage qui n’est pas seulement utile contre les vandales de ce genre, mais aussi dans la vie de tous les jours où on risque de se faire érafler la peinture à tout instant…

Le mode sentinelle

Lorsque le mode sentinelle de la Model 3 garée est activé, la voiture enregistre automatiquement son environnement dès que ses capteurs détectent quelqu’un ou quelque chose qui s’approche d’elle. De fait, tous les capteurs sont en alerte dans ce mode : de quoi rassurer les propriétaires de Tesla qui laissent leur bien le plus précieux en stationnement.

La fonction de mode sentinelle alerte également le propriétaire de la Tesla de l’intrusion en temps réel via une application mobile. Ce qui permet de réagir au plus vite et de contacter les autorités pour remédier à cette fâcheuse situation.

Le seul inconvénient est que pour une sécurité supplémentaire, le mode sentinelle draine la batterie du véhicule à un taux de 1,4 km d’autonomie pour chaque heure où il est activé.

Déposer plainte avec une vidéo Tesla ?

Selon la vidéo du Washington Post sur les caméras de la Tesla Model 3 : « Si quelqu’un abîme ou vole votre voiture, tout ce que vous avez est une vidéo de ce qui se passe. » Pas sûr que cela soit suffisant en effet… D’autant que cela n’empêche pas les vandales d’agir. Un système d’appel automatique redirigé vers la police pourrait être envisagé.

Cependant, certains internautes notent que cette vidéo peut tout à fait suffire pour déposer un rapport de police et demander une indemnisation à votre assurance. On imagine que cela dépend des états et des offres auxquelles vous avez souscrit.

A noter : Afin de traiter toutes ses informations, l’ordinateur de bord Tesla traite 40 fois plus de données par rapport au système précédent. Il commande le réseau neuronal commandé par la marque, qui constitue le fondement du développement de l’Autopilot. En effet, c’est l’amélioration de ce dernier qui permet l’instauration du mode Sentinelle.

Ce système offre ainsi une perception de l’environnement infiniment supérieure à celle d’un conducteur, surveillant simultanément toutes les directions, sur des longueurs d’ondes imperceptibles à l’homme. D’où l’avantage de traiter les images qui en sont produites ! Attention donc aux petits malins qui chercheraient à s’en prendre aux Tesla.