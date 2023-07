« C’est l’ensemble de la société civile qui doit s’engager, chaque personne selon son échelle »: conclusion des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence

Un Sommet Économique sans Précédent

Une nouvelle ère a été inaugurée lors des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Ce weekend, plus de 7000 participants ont investi les pelouses du Parc Jourdan, faisant de cet événement le sommet économique et social le plus significatif d’Europe. De nombreuses personnalités de premier plan ont honoré l’événement de leur présence, parmi lesquelles la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili.

Un Bouillonnement d’Idées et de Dialogues

L’espace de trois jours, les participants, plus nombreux que jamais, ont pu nourrir leur esprit lors des 67 sessions et débats organisés. Des moments forts ont marqué les esprits, tels que la session d’ouverture « Espérer dans un monde de violences », et les plénières « Où sont les femmes? », « Quels choix de société? » et « Croissance soutenable, a-t-on vraiment le choix? ». Aux abords des amphithéâtres, il était possible de croiser certains des 380 intervenants de 47 nationalités venus débattre. Car les Rencontres, c’est aussi ça.

Appel à l’Engagement Civique

La séquence de clôture, orchestrée par Françoise Benhamou et Jean-Hervé Lorenzi, a réitéré les 5 engagements du Manifeste des Rencontres. Face à une société française sous tension, ces économistes ont exhorté à la création d’une société apaisée, prête à affronter les changements nécessaires. Cependant, il ne s’agit pas simplement d’adresser une liste de doléances aux pouvoirs publics. Si ces derniers ont indéniablement un rôle à jouer, c’est avant tout l’ensemble de la société civile qui doit s’engager, chaque personne à son échelle.

Les Objectifs des Engagements

Ces engagements ont pour objectif de permettre à chaque individu de réaliser et de faire reconnaître ses capacités, tout en rejetant toutes les formes d’exclusion actuelles. Ils visent à valoriser le travail dans toute sa dimension, que ce soit en termes d’évolution de carrière, de conditions de travail ou de valorisation de l’utilité des métiers.

Un Écho aux Principes Économiques Établis

Ces idées font écho à des principes économiques bien établis. Comme l’ont montré les travaux d’Amartya Sen, lauréat du prix Nobel d’économie, le développement de la société ne peut se faire qu’en donnant à chaque individu la possibilité de réaliser pleinement son potentiel. De même, les travaux de Richard Wilkinson et Kate Pickett dans « The Spirit Level » ont démontré les effets néfastes de l’exclusion sociale sur le bien-être et la productivité économique.

Les Défis de l’Engagement Civique

Cependant, l’engagement de la société civile ne va pas sans difficultés. Comme le souligne l’économiste et philosophe Frédéric Lordon, l’engagement individuel, s’il est nécessaire, reste insuffisant sans un engagement collectif structuré. De plus, selon le sociologue Robert Putnam, l’engagement civique dépend en grande partie de la qualité du tissu social et des institutions.

Conclusion: Relever le Défi

Il est donc essentiel de reconstruire des institutions et des structures sociales inclusives et équitables pour permettre à tous de s’engager de manière significative. Le défi est grand, mais comme l’ont souligné Benhamou et Lorenzi, c’est un défi que nous devons tous relever, à notre échelle.