« Totalement INADMISSIBLE », un propriétaire de Tesla pointe du doigt le manque de civisme des propriétaires de véhicules thermiques

Parcourir des kilomètres pour se recharger, et finalement tomber sur une station de recharge occupée par des véhicules thermiques, c’est le tableau de plus en plus fréquent que dressent de nombreux propriétaires de véhicules électriques. Ce malaise croissant ne concerne pas uniquement les Superchargeurs Tesla, mais bien l’ensemble des stations de recharge. Récemment, un utilisateur du forum Tesla Mag, Jarvis, a partagé son expérience malheureuse, suscitant un vif débat.

Les places de recharge : un enjeu pour le développement de l’électrique

Dans le contexte d’un marché naissant comme celui du véhicule électrique, l’occupation non appropriée d’une place réservée à la recharge des batteries est un véritable frein. Cela nuit à l’image du véhicule électrique et complique la vie des propriétaires ne disposant pas de borne de recharge à domicile. Le manque de civisme affiché par certains propriétaires de véhicules thermiques qui empiètent sur ces espaces dédiés est en train de devenir un problème sérieux.

Des exemples d’incivilités ont été relevés, comme celui du Superchargeur de Clermont-Ferrand occupé par des véhicules de la marque Mercedes. Les constats d’échec et les réactions parfois extrêmes ne se font pas attendre. Plusieurs commentaires pointent du doigt le rôle de la police municipale, qui devrait, selon eux, verbaliser ces véhicules occupant abusivement ces places réservées.

Un problème technique ou de civisme ?

Au-delà des considérations techniques liées à la gestion des bornes de recharge, le fond du problème semble être un manque de civisme. Malgré un processus d’évolution en cours, les propriétaires de véhicules thermiques peinent à intégrer la nécessité pour les propriétaires de véhicules électriques de se recharger sur des places dédiées.

L’avenir est clairement en faveur de la mobilité électrique, et ce, que tout le monde le reconnaisse, le comprenne, ou l’accepte. C’est pourquoi, avant de réprimer hâtivement ces comportements, il est préférable de donner le temps à ces propriétaires de véhicules thermiques de s’adapter à ces nouveaux besoins – des besoins qui seront probablement bientôt les leurs, ou ceux de leurs enfants.

Ainsi, à travers ces échanges sur le forum, on constate l’ampleur du problème. Face à cette situation, il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités pour respecter les règles de civisme et faciliter la cohabitation entre les différents types de véhicules. La transition vers une mobilité plus durable est l’affaire de tous.