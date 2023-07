Tesla Laisse Entrevoir un Début des Ventes en Malaisie dès Juillet

La prestigieuse marque de véhicules électriques Tesla, qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, pourrait commencer ses activités commerciales en Malaisie dès le mois de juillet. Cette information provient de sources locales qui rapportent que la cérémonie inaugurale pourrait avoir lieu le 20 juillet.

Tesla prend son élan pour entrer sur le marché malaisien

Cette nouvelle tombe après que Tesla a renforcé ses efforts pour faire sa place sur le marché malaisien, signe de l’intérêt croissant de l’entreprise pour l’Asie du Sud-Est. En effet, lundi dernier, une page Instagram dédiée à Tesla en Malaisie a été découverte, ce qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle entrée de la marque sur le marché local.

La question de l’authenticité de cette page Instagram reste encore en suspens. Cependant, certains clients de Tesla en Malaisie ont affirmé avoir reçu une confirmation de la part des représentants locaux de Tesla, affirmant que cette page est bel et bien officielle. Une seule publication a été faite sur ce compte jusqu’à présent, et elle mettait en avant une voiture qui ressemble fortement à la Tesla Model Y.

Tesla sur le point d’ouvrir son premier showroom en Malaisie

Tesla est connu pour son approche directe de la vente de voitures, préférant vendre directement aux clients plutôt que par l’intermédiaire de concessionnaires. C’est pourquoi il est intéressant de noter que Tesla a commencé à chercher du personnel pour ses opérations en Malaisie dès avril de cette année, signe que l’entreprise envisage d’ouvrir son premier showroom dans le pays.

En juin, le recrutement s’est intensifié avec 17 offres d’emploi actives sur le site de Tesla, principalement dans les domaines de la vente et du service après-vente. Cela indique que Tesla est sur le point de finaliser la mise en place de ses opérations commerciales en Malaisie, comprenant l’ouverture d’un magasin et d’un centre de livraison et de service.

Un événement de recrutement a également été organisé en juin pour présenter les opportunités de carrière chez Tesla Malaisie. De nombreux candidats se sont présentés, certains ayant même commencé à faire la queue six heures avant l’heure prévue pour l’événement.

Un soutien local pour Tesla

La nouvelle de l’entrée de Tesla sur le marché malaisien a été bien accueillie par les responsables locaux. Le ministre malaisien du Commerce international et de l’Industrie, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, a déclaré en mars que Tesla prévoyait d’investir dans le pays. Selon lui, l’entreprise envisage d’abord d’établir un siège social en Malaisie, ainsi que des centres d’expérience pour la vente de voitures et des centres de service pour leur entretien. Un réseau de Superchargeurs, qui sont des stations de recharge rapides pour les voitures électriques Tesla, sera également mis en place.

Cette expansion de Tesla en Malaisie représente une étape importante pour la marque dans sa mission de promouvoir l’adoption de véhicules électriques à l’échelle mondiale. Elle témoigne également de l’engagement de Tesla à fournir un service de qualité supérieure à ses clients, où qu’ils se trouvent. Avec cette nouvelle expansion, il sera intéressant de voir comment Tesla se positionne sur le marché malaisien, et comment la marque sera accueillie par les consommateurs locaux.