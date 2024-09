Cela fait maintenant 6 mois que j’ai franchi le pas de l’électrique en me procurant une Tesla Model 3, et je dois dire que je partais plutôt dubitatif. Entre l’idée d’abandonner un moteur thermique et l’inquiétude de la recharge, je n’étais pas totalement convaincu par cette transition. Pourtant, après plusieurs mois à rouler essentiellement en ville, je commence à comprendre pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers l’électrique. Voici mon retour d’expérience, entre avantages et inconvénients, en tant que conducteur urbain et occasionnel de longs trajets.

En ville, un confort indéniable

En tant que citadin, je suis très agréablement surpris par l’expérience de conduite. La Tesla Model 3 offre une fluidité de conduite qui rend les trajets en ville très agréables. Le couple instantané fait que les démarrages aux feux rouges sont rapides et silencieux, et l’absence de bruit de moteur est un vrai plus en termes de confort de conduite.

Les coûts de recharge en ville sont aussi très abordables. À domicile, je recharge souvent ma voiture sur une prise classique, et en moyenne, je paye 2 à 3 € pour un plein (en fonction du prix de l’électricité et de ma consommation). Comparé à un plein d’essence à 60 ou 70 €, il n’y a clairement pas photo. En plus, avec les aides et abonnements d’énergie verte, les coûts peuvent même être encore plus faibles.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Un expert local certifié est disponible pour répondre à vos questions concernant votre projet. Ce service est gratuit, pour tous les véhicules électriques Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Quel est votre véhicule électrique ?

Parrain

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Comparaison avec un plein de carburant

Pour être plus précis, avec ma Tesla Model 3, un plein d’environ 50 à 60 kWh (ce qui me donne une autonomie de 400 à 450 km) coûte environ 8 à 10 € si je recharge à la maison. En comparaison, un véhicule thermique consommant en moyenne 6 à 7 litres aux 100 km nécessite 40 à 50 litres pour la même distance, soit environ 70 € à la pompe (au prix de 1,60 €/litre). Il est clair que sur des trajets quotidiens en ville, l’électrique est largement plus économique.

Longs trajets : quelques frustrations

En revanche, pour les longs trajets, mon avis est plus mitigé. J’ai eu l’occasion de faire quelques voyages sur de longues distances, et c’est là que les inconvénients se sont un peu révélés. Les bornes Tesla Supercharger sont certes rapides, mais elles restent plus chères que les recharges domestiques. Sur une borne rapide, un plein peut coûter entre 20 et 30 € pour une recharge complète, surtout en fonction des tarifs variables appliqués aux bornes rapides (prix au kWh et au temps passé).

Ensuite, il y a l’attente. Même si les Superchargers sont efficaces et permettent de recharger jusqu’à 80 % en une vingtaine de minutes, cela reste une contrainte par rapport à un plein d’essence qui ne prend que quelques minutes. Lorsque je suis sur la route pour un long trajet, devoir m’arrêter une ou deux fois pendant 30 minutes pour recharger casse un peu le rythme du voyage. C’est un petit compromis à accepter quand on roule électrique.

Conclusion : un bilan globalement positif

Pour conclure, mon expérience avec la Tesla Model 3 est globalement très positive. En ville, je ne reviendrais pas en arrière. Les coûts de recharge sont faibles, la conduite est agréable et le confort est indéniable. Les longs trajets, en revanche, demandent un peu d’adaptation. L’attente pour recharger et les coûts des bornes rapides sont à prendre en compte, même si cela reste plus économique que le carburant sur le long terme.

Si, comme moi, vous êtes principalement en ville et faites occasionnellement des trajets sur de plus longues distances, l’électrique est une excellente option. Il faut juste accepter quelques compromis en matière de temps de recharge lors des voyages, mais les avantages au quotidien compensent largement.

Je ne regrette pas mon choix, et malgré quelques frustrations sur les longs trajets, je me surprends à apprécier de plus en plus l’électrique.