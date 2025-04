La scène automobile mondiale est en ébullition face aux rumeurs concernant une nouvelle version plus abordable de la Model Y de Tesla. Cette rumeur, qui s’est propagée comme une traînée de poudre à travers les réseaux sociaux chinois, annonce l’arrivée d’un modèle, sous le nom de code E80, dès juillet.

Retour aux basiques pour un prix attractif

Il semble que ce modèle abordable mise sur une approche minimaliste pour réduire les coûts et rendre les véhicules électriques de Tesla accessibles à un plus grand nombre. Parmi les caractéristiques clés mentionnées, on note des sièges en tissu, une simplification des sièges ventilés qui ne seront pas présents, ainsi qu’un frunk manuel permettant d’économiser sur des composants coûteux. L’ambiance intérieure sera quant à elle assurée par un éclairage ambiant monochrome – blanc.

Des sacrifices technologiques pour un compromis économique

La E80 devrait comporter un système audio réduit, ce qui fait penser que Tesla privilégiera l’essentiel en termes de divertissement à bord. Bien que ces changements puissent être perçus comme une réduction des fonctionnalités, ils ouvrent la voie à une baisse de prix significative, estimée entre 190 000 et 210 000 yuans, soit approximativement de 26 000 à 28 800 dollars.

Une batterie optimisée pour le marché de masse

Pour motiver cet effort tarifaire, Tesla semble avoir opté pour une batterie d’environ 55 kWh, offrant une autonomie suffisante pour attirer ceux qui hésitent encore à franchir le pas vers l’électrique, notamment dans le cadre d’un usage urbain ou suburban.

Disponible uniquement en Chine ?

Bien que cette annonce suscite l’intérêt des passionnés de la marque à l’échelle internationale, il reste à savoir si ce modèle sera exclusivement réservé au marché chinois ou s’il pourrait éventuellement conquérir d’autres régions. Tesla n’a pas encore confirmé officiellement ces rumeurs, mais l’excitation générée souligne l’attente d’un véhicule plus économique, potentiellement révolutionnaire pour le marché.

Il sera fascinant de voir comment Tesla intègre ces changements pour satisfaire à la fois les exigences de réduction des coûts et les attentes des consommateurs en matière de qualité. Avec l’émergence de modèles électriques toujours plus nombreux et diversifiés, cette manoeuvre pourrait solidifier la position de Tesla comme leader de la révolution des véhicules électriques.