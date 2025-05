Si vous pensiez que le Cybertruck de Tesla était juste un joujou pour les amateurs de dystopie post-apocalyptique, détrompez-vous ! Une vidéo virale circule sur le web, montrant ce mastodonte électrique en action dans un décor qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Spoiler : ce n’est pas le Nevada. C’est Mars. Ou du moins, c’est ce qu’on dirait.

Un Cybertruck dans la poussière rouge

Dans cette vidéo, on voit un Cybertruck, avec son allure de vaisseau spatial conçu par un fan de Mad Max, rouler sur un terrain rocailleux et rougeoyant qui évoque furieusement la surface martienne. Pas de panique, ce n’est pas une fuite d’Elon Musk annonçant une colonie Tesla sur la planète rouge (pas encore). Il s’agit d’un tournage ultra-réaliste dans un désert terrestre, probablement orchestré par des vidéastes malins avec un budget effets spéciaux digne d’un blockbuster.

Le véhicule, avec ses angles tranchants et sa carrosserie en acier inoxydable, semble parfaitement à l’aise sur ce terrain hostile. On l’imagine presque klaxonner les rovers de la NASA pour qu’ils dégagent le passage. La vidéo montre le Cybertruck grimper des pentes abruptes, écraser des rochers comme s’ils étaient des chips, et même – on vous jure – faire un drift dans la poussière rouge. Oui, un drift. Parce que, visiblement, même sur Mars, il faut du style.

Who’s with me?



Ride in a Tesla Cybertruck Mars Edition (with SpaceX Marslink) on the red planet in our lifetime. pic.twitter.com/J1NyF1wT9j — TESLARATI (@Teslarati) April 30, 2025

Pourquoi Mars ? Parce que pourquoi pas !

Alors, pourquoi filmer un Cybertruck dans un décor martien ? Peut-être parce que c’est le seul endroit où ses pneus ne risquent pas de crever sur une vis mal placée. Ou parce que Tesla veut nous préparer mentalement à l’idée que, bientôt, on commandera des Uber interplanétaires. Imaginez : “Chauffeur Cybertruck, direction cratère Olympus Mons, et mettez du Bowie en fond, s’il vous plaît.”

Blague à part, cette vidéo est un coup de génie marketing. Elle rappelle que le Cybertruck n’est pas juste une voiture, c’est un statement. Un engin conçu pour dire : “Je peux survivre à une apocalypse, à une invasion alien, ou même à un lundi matin sans café.” Et franchement, dans un décor martien, il a l’air chez lui. On s’attend presque à voir Elon sortir du coffre avec un casque d’astronaute et une pioche pour miner du lithium extraterrestre.

Les réactions sur le web : un festival de mèmes

Évidemment, la vidéo a enflammé les réseaux. Sur X, les commentaires fusent : “C’est quoi ce délire ? Tesla a déjà colonisé Mars ?” s’amuse un utilisateur. Un autre renchérit : “J’ai commandé le mien, livraison prévue sur Phobos en 2030.” Les mèmes pullulent, montrant le Cybertruck poursuivi par des petits hommes verts ou garé à côté d’un rover avec la mention “Pardon, t’as pas 500 kWh à me prêter ?”

Mais il y a aussi les sceptiques : “Super, il roule sur Mars, mais est-ce qu’il peut survivre à un nid-de-poule à Paris ?” Bonne question, Jean-Michel. On attend la vidéo “Cybertruck vs. chaussée française” avec impatience.

Et si c’était plus qu’une blague ?

Bon, soyons sérieux deux secondes. Cette vidéo, aussi hilarante soit-elle, pose une question : et si le Cybertruck était vraiment conçu pour des environnements extrêmes ? Avec sa robustesse, sa batterie capable de tenir des plombes, et son look de tank futuriste, il pourrait presque convaincre la NASA de l’envoyer en mission. Après tout, si un rover peut explorer Mars, pourquoi pas un pick-up électrique avec Wi-Fi et mode karaoke intégré ?

En attendant, on savoure cette pépite visuelle. Et on croise les doigts pour que Tesla nous sorte une édition spéciale “Mars Edition” avec des pneus anti-gravité et un porte-gobelet pour oxygène liquide. Parce que, soyons honnêtes, si on doit coloniser une autre planète, autant le faire avec un peu de panache.

Pour voir la vidéo, cherchez “Cybertruck Mars” sur votre plateforme préférée. Et si vous la trouvez, envoyez-nous un lien. On est trop occupés à rêver d’un road trip intergalactique.