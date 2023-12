Dans l’arène dynamique et toujours compétitive de l’industrie automobile, l’innovation est reine et la moquerie est la cour où se joue parfois le destin des nouveaux arrivants. Une nouvelle voiture électrique russe, fraîchement dévoilée, fait déjà l’objet de railleries sur les réseaux sociaux, avant même de pouvoir prouver son potentiel ou ses performances

Une voiture électrique russe se transforme en même

Sur la photo qui circule en ligne, le véhicule rouge arbore un design audacieux avec des « yeux » proéminents qui semblent être des phares. Le mot « ИСПЫТАНИЯ » inscrit sur la plaque, signifiant « test » en russe, indique que le modèle pourrait être encore en phase de développement. Cependant, le design inhabituel a rapidement attiré l’attention, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Les internautes ont comparé la voiture à des personnages de dessins animés et à d’autres objets loufoques, s’amusant de ses traits anthropomorphiques.

La réaction du public est divisée. D’un côté, il y a ceux qui applaudissent l’effort d’innovation et la tentative de briser les normes esthétiques traditionnelles. De l’autre, une majorité semble sceptique, voire moqueuse, percevant ce design comme une caricature plutôt qu’une tentative sérieuse de concurrencer des géants comme Tesla.

Un nouveau Tesla Killer ?

Tesla, la référence incontestée dans le domaine des véhicules électriques, est connue pour son design élégant et ses technologies de pointe. En mettant côte à côte cette nouvelle arrivante russe et les modèles de Tesla, l’écart est palpable non seulement en termes de design mais aussi de réputation et de performance supposée.

Wait and see 😉