Dans le cadre d’une levée de fonds majeure de 15 millions d’euros, la société de gestion Andera Partners, spécialisée dans le private equity, et son fonds Andera Smart Infra 1, ont été conseillés par De Gaulle Fleurance pour financer le développement d’Inthy, une entreprise parisienne novatrice dans le domaine de la décarbonation de la mobilité lourde. Cet investissement représente un tournant stratégique dans la lutte contre le changement climatique, en ciblant l’industrie des transports et de la logistique.

Un positionnement stratégique : Inthy et la décarbonation de la mobilité lourde

Fondée en 2021 et basée à Paris, Inthy se distingue en intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la décarbonation de la mobilité lourde. Son offre couvre à la fois la production d’électricité renouvelable et d’hydrogène, et la fourniture de solutions pour les poids lourds. Inthy a mis en place un modèle de leasing clé en main pour les entreprises de transport et de logistique, incluant la location de camions, la maintenance, ainsi que l’accès à des infrastructures de recharge. Grâce à cette levée de fonds, Inthy pourra accélérer le déploiement de sa solution de leasing électrique et renforcer ses moyens de production d’énergie renouvelable.

Une offre clé en main pour une transition énergétique accélérée

La solution de leasing électrique d’Inthy répond à une demande croissante des entreprises de transport, souhaitant réduire leur empreinte carbone sans les contraintes de gestion d’infrastructures. Cette approche inclut :

Location de poids lourds électriques : L’offre de leasing réduit les coûts initiaux d’acquisition pour les entreprises, facilitant ainsi l’adoption de véhicules propres.

: L’offre de leasing réduit les coûts initiaux d’acquisition pour les entreprises, facilitant ainsi l’adoption de véhicules propres. Maintenance et entretien des véhicules : En assurant la maintenance, Inthy permet aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations sans se soucier des aspects techniques.

: En assurant la maintenance, Inthy permet aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations sans se soucier des aspects techniques. Accès aux infrastructures d’avitaillement : Les stations de recharge électrique, dont la première est prévue pour début 2025 à Meursault (Côte-d’Or), sont des éléments clés pour garantir la continuité des opérations de transport.

L’entreprise développe aussi ses capacités de production d’énergie pour approvisionner directement ses stations, contribuant à une chaîne énergétique durable et à l’indépendance des opérateurs de transport par rapport aux sources d’énergie fossiles.

Une levée de fonds structurée par De Gaulle Fleurance pour un impact durable

Pour cette levée de fonds, Andera Partners a été accompagné par l’équipe juridique de De Gaulle Fleurance, avec à sa tête des experts chevronnés tels que Sylvie Perrin et Frédéric Paquet, tous deux associés. Le cabinet a mobilisé des avocats spécialisés, parmi lesquels Lionel Attal, Claire Tegerman, Anne Kuhanathan, Pauline Ivaldi, Camille Deudon, Paul Lefevre, et Béatrice Boisnier, juriste. Cette collaboration vise à structurer financièrement et juridiquement l’opération, garantissant la solidité et l’efficacité des investissements alloués à la croissance d’Inthy.

Un levier stratégique pour le futur de la mobilité durable

La levée de fonds de 15 millions d’euros d’Andera Partners pour Inthy incarne un engagement résolu envers la mobilité durable et l’innovation dans les infrastructures de transport. « Nous sommes ravis d’avoir contribué à cette levée de fonds pour soutenir le développement d’Inthy, un projet essentiel pour la décarbonation de la mobilité lourde, qui constitue un levier important dans la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la santé publique et la promotion d’une économie plus durable », affirme Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance.

Conclusion

L’investissement d’Andera Partners dans Inthy marque une avancée significative dans l’électrification du secteur des transports, un domaine où les poids lourds, grands consommateurs d’énergie, représentent un défi majeur en matière de décarbonation. La mission d’Inthy, soutenue par Andera Partners et orchestrée par De Gaulle Fleurance, est un exemple concret de comment des solutions techniques et financières innovantes peuvent transformer un secteur pour le rendre plus vert et durable.