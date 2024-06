Avec la mise à jour 2024.20 de Tesla, des améliorations significatives vont être apportées aux phares de vos véhicules en fonction de la technologie des phares installée et de votre localisation géographique. Cette mise à jour est particulièrement attendue par les propriétaires souhaitant optimiser leur expérience de conduite nocturne.

Aperçu Général des Améliorations

Selon les informations récentes partagées sur les réseaux sociaux, telles que Twitter et LinkedIn, voici comment les différentes configurations de phares bénéficieront des mises à jour :

Phares à LED Matrice

Si les phares adaptatifs sont déjà activés dans votre pays (Europe, Australie, etc.) :

Vos phares s’adapteront aux courbes de la route, offrant une meilleure visibilité dans les virages.

Ils illumineront davantage lorsque vous conduisez sur une autoroute, ce qui signifie une augmentation de l’éclairage vertical et latéral.

Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, au Mexique, à Porto Rico ou en Corée du Sud :

Vos phares s’adapteront uniquement aux courbes de la route, fournissant un éclairage latéral optimisé.

Autres régions :

Aucune amélioration à prévoir avec cette mise à jour.

Sans Phares à LED Matrice

Pour les véhicules dépourvus de phares à LED matrice, cette mise à jour n’apportera malheureusement aucune amélioration.

Explication des Termes Techniques

Pour mieux comprendre les bénéfices de cette mise à jour, voici quelques explications des termes techniques utilisés :

Phares à LED Matrice : Un type de phare composé de plusieurs diodes électroluminescentes (LED) disposées en matrice, permettant un contrôle plus précis de la lumière.

Un type de phare composé de plusieurs diodes électroluminescentes (LED) disposées en matrice, permettant un contrôle plus précis de la lumière. Phares Adaptatifs : Une technologie permettant aux phares de s’ajuster automatiquement en fonction des conditions de conduite, comme la direction du volant ou la vitesse du véhicule.

Une technologie permettant aux phares de s’ajuster automatiquement en fonction des conditions de conduite, comme la direction du volant ou la vitesse du véhicule. Éclairage Vertical et Latéral : Il s’agit de la capacité des phares à éclairer non seulement directement devant le véhicule, mais aussi sur les côtés, ce qui est crucial pour une visibilité optimale dans les virages et sur les routes sinueuses.

Impact pour les Conducteurs

Ces améliorations représentent une avancée significative pour la sécurité et le confort de conduite nocturne. Une meilleure adaptation des phares aux courbes et une illumination renforcée sur les autoroutes vont grandement améliorer la visibilité et réduire la fatigue oculaire. Cependant, il est important de noter que les bénéfices varient en fonction de la région où vous vous trouvez et du type de phares équipant votre Tesla.

Conclusion

La mise à jour 2024.20 de Tesla promet d’apporter des améliorations notables aux phares pour certains modèles et régions. Cela souligne l’engagement continu de Tesla à améliorer la sécurité et l’expérience de conduite de ses utilisateurs à travers le monde. Si vous possédez un véhicule avec phares à LED matrice et que vous habitez dans une région compatible, cette mise à jour pourrait grandement améliorer votre visibilité nocturne et votre confort de conduite.