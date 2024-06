Une bombe de 250 kilogrammes datant de la Seconde Guerre Mondiale a été découverte dans la zone boisée où Tesla prévoit d’étendre son site de Giga Berlin. La bombe, qui est non transportable, devrait être désamorcée sur place ce samedi entre 7 heures et 15 heures, comme l’ont confirmé le bureau de l’ordre public et le ministère de l’Intérieur du Brandebourg ce jeudi.

Zone D’exclusion et Planification de Déménagement

La zone d’exclusion exacte pour la détonation n’est pas encore connue; généralement, une zone d’exclusion d’environ un kilomètre est mise en place pour des bombes de taille similaire. Selon les autorités, la découverte a eu lieu dans la zone boisée où Tesla envisage d’étendre son site, et où des activistes protestent contre les plans d’extension du fabricant de voitures électriques américain depuis la fin février.

Protestations et Réactions

À l’heure actuelle, le camp de protestation avec plusieurs cabanes dans les arbres ne sera pas évacué, comme l’a indiqué jeudi après-midi le ministre de l’Intérieur, Michael Stübgen (CDU). Les activistes peuvent désormais décider eux-mêmes de partir ou de rester, selon le ministre de l’Intérieur.

Terminologie

Bombe: Une bombe est un engin explosif utilisé durant les conflits pour causer des dommages significatifs.

Zone d’exclusion: Une zone autour d’un site dangereux où l’accès est restreint pour garantir la sécurité publique.

Désamorçage: L’action de rendre une bombe inoffensive par des techniciens spécialisés.

Activistes: Des individus engagés dans une action pour promouvoir ou protester contre une cause particulière. Dans ce cas, ils protestent contre l’expansion des installations de Tesla.

En Conclusion

Cette découverte met en lumière les défis inattendus auxquels Tesla doit faire face dans son projet d’expansion en Allemagne. La situation attire également l’attention sur l’héritage persistant de la Seconde Guerre Mondiale en Europe, où de nombreux engins explosifs non explosés sont encore trouvés aujourd’hui. Tandis que les autorités se préparent à la détonation, la question demeure sur l’impact que cela pourrait avoir sur les plans d’expansion de Tesla et les manifestations en cours.