L’événement Tesla Robotaxi prévu pour le 10 octobre suscite de nombreuses spéculations et attentes. Selon Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, les investisseurs doivent garder leurs attentes raisonnables. Cependant, il n’y a vraiment aucune limite à ce que Tesla pourrait dévoiler lors de cette présentation.

L’une des prédictions les plus notables de Jonas est la démonstration de la suite de conduite autonome Full Self-Driving la plus robuste de Tesla, avec la possibilité de faire des tours dans un Robotaxi entièrement autonome. Bloomberg a rapporté la semaine dernière que l’événement se tiendrait aux studios Warner Brothers à Los Angeles, et de nouvelles informations indiquent que Tesla collecte des données dans la région. Il semble donc que des démonstrations de conduite soient définitivement possibles.

Requested what I think is an important design change to the front, and extra time allows us to show off a few other things

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024