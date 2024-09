Tesla a commencé à collecter des données supplémentaires à partir de sa flotte autour du Warner Bros. Studio, en préparation de l’événement de révélation du Robotaxi/CyberCab prévu pour le 10 octobre.

La collecte de données a débuté le 28 août. On ne sait pas encore si ces données seront utilisées pour améliorer les capacités de conduite ou simplement pour afficher une carte 3D détaillée sur l’application de covoiturage de Tesla.

Selon des sources proches de l’entreprise, la collecte de données a impliqué plusieurs véhicules Tesla circulant autour du Warner Bros. Studio. Le but de cette initiative demeure flou. L’entreprise pourrait soit améliorer les capacités de conduite autonome en utilisant ces données, soit simplement offrir une expérience utilisateur plus immersive en intégrant une carte 3D détaillée dans leur application.

Tesla’s choice of Warner Bros. Studio for the presentation of Robotaxi is so smart:

✅ The location is iconic

✅ It is unique and significantly different from what Tesla has done before, which will contribute to the exceptional nature of the event

✅ Tesla doesn't just want to… https://t.co/zZS0nih4v5 pic.twitter.com/9bW5KNzQpq

— Tesla Newswire (@TeslaNewswire) August 31, 2024