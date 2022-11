Elon Musk reproche à Apple de limiter ses pubs sur Twitter

Il faut le dire, les bouleversements sont nombreux du côté de Twitter : changements profonds dans les règles de fonctionnement du réseau social, les licenciements massifs qui avoisinent finalement bien les 75% annoncés par le Washington post, le rétablissement du compte de l’iconique star de Twitter: Donald Trump et une amnistie général pour les comptes suspendus qui respectent les lois.

Les annonceurs craignent pour leurs réputations

Le concept media est simple et s’appelle « Brand Safety ». Toutes les agences médias du monde et les annonceurs sont à la recherche d’un équilibre correct entre buzz et communication maitrisée. Et ce sont les agences médias qui détiennent les budgets médias des annonceurs. C’est étrange mais c’est comme ça et Elon Musk ne le découvre pas …

Alors qu’est-ce que fait Elon Musk ? Il est en train de rétablir la liberté d’expression sur un réseau social alors la gestion des investissements média sur Twitter est un sujet qu’il souhaite également…changer. Ce ne serait pas forcément étonnant et également pas forcément mal. Il se passe une conjonction d’événements négatifs qui impactent les relations avec toute la chaîne d’achat média. Et il faut également reconnaître que Twitter n’a jamais été aussi captivant que Facebook ou Youtube en termes d’investissement média.

Est-ce que les annonceurs craignent pour leurs réputations ? Saviez-vous qu’Apple investissait en média chez Twitter ? Et savez-vous combien ils dépensent par mois ? Personne ne peut le savoir à part Twitter, l’agence média et Apple. Du coup, il s’agirait plus de recherche de visibilité pour les marques qui modifient leurs investissements médias ou de précaution extrêmement temporaire.

C’est cependant la première fois qu’un grand patron de plateforme interpelle publiquement un autre grand patron parce qu’il réduit ses investissements médias. C’est original et c’est peut-être la bonne méthode 🙂

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Un nouveau signal pour un bannissement de Twitter sur l’Apple store ?

Il y a quelques jours, le patron de l’apple store quittait Twitter. Interrogé Tim cook précise qu’il a confiance dans le respect des termes et conditions du store le plus influent au monde pour ne pas risquer un ban. Mais est-ce que cette baisse des investissements chez Twitter veut être un nouveau signal aux oreilles du nouveau patron? Il est beaucoup trop tôt pour le dire, il y a fort à parier que les spéculations vont être nombreuses !