« Ils vont bientôt quitter ce monde », Elon Musk torpille Lucid Motors

Nous suivons Lucid Motors depuis 2021 et d’après InsideEV, le constructeur traverse actuellement une tempête sans précédent. Nous savons que c’est d’abord une histoire d’homme entre Peter Rawlinson et Elon Musk puisque le premier était l’ingénieur en chef du programme Tesla Model S. Une concurrence business s’est naturellement installée, mais il faut croire que le monde des affaires est particulièrement cruel surtout quand on demande l’avis d’Elon Musk sur Twitter.

En effet, il a récemment fait une déclaration fracassante pour le compte de Lucid Motors: « Ils ne sont pas faits pour ce monde. »

Un plan « Titanic » pour retenir les clients de la Lucid Air

La production a traumatisé Elon Musk, au point qu’il a plusieurs fois alerté sur les enjeux qui attendent ses concurrents 100% électriques. Ils arrivent dans un contexte ou le réveil de la concurrence est là et que la crise mondiale complique les efforts de production. D’un point de vue strictement économique, tout le monde peut s’accorder sur le fait que ce n’est pas le moment idéal pour voir émerger deux nouveaux David contre une dizaine de Goliaths.

S’il faut rappeler à Musk que tous les constructeurs l’avaient déjà enterré avec le lancement de la Model 3, il faut reconnaître que ce déni a été le moteur de cet ingénieur qui ne veut pas perdre. Donc il est important de relativiser ses propos puisqu’il a toujours été globalement favorable à l’émergence de nouveaux constructeurs 100% électriques en dehors de toutes divergences de point de vue entre hommes.

Ce sont les pratiques commerciales du constructeur qui sont actuellement pointées du doigt. En effet, il est question de harcèlement auprès de ceux qui possèdent une réservation pour éviter les annulations. Tout est bon pour éviter les annulations.

L’entreprise serait maintenant prête à tout pour ne plus perdre de réservations et considère (selon un récent courriel interne) que « chaque annulation est un échec ». Elle proposerait même des remises, comme une réduction de 10 % sur le prix d’une Lucid Air Grand Touring si le détenteur de la réservation va jusqu’au bout de son achat.