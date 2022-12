Stations-E : Bilan 2022 pour l’opérateur aux stations multi-services

L’année 2022 touchant à sa fin, nous avons voulu brosser le bilan du modèle original de station de recharge multi-services 2.0 que propose Stations-E. La société affiche de grandes ambitions et les premiers résultats sont encourageants. La jeune firme a fortement accéléré son déploiement et s’intègre à un rythme soutenu dans les différentes localités de France. Son mix de services tourné vers la démocratisation des véhicules électrique, les télécommunications à haut débit, et la promotion du développement économique local grâce à au bouquet de services proposé, semble prendre et s’annonce prometteur! Un des principaux acteurs du paysage électrique à suivre en 2023….

Les spécificités du réseau de Stations-E

Stations-E est un opérateur de bornes de recharge accessible à tous, mais il n’est pas que ça. Son modèle économique original ne tourne pas qu’autour de la recharge de véhicule, il offre aussi une pléthore de services destinée à faire vivre l’économie locale.

Chaque borne dispose d’un kiosque multi-services connecté offrant un point d’accès à une connexion internet très haut débit. Ces points de charges proposent des offres s’inscrivant dans le développement de la localité en proposant également : des points de récupération de colis, des services d’autopartage (notamment en partenariat avec la société Clem), des casiers connectés, etc.

Stations-E à Draveil

Le but de stations-E s’inscrit dans une transition énergétique pour un monde plus vert sans pénaliser les finances des contribuables. Son modèle intègre donc deux aspects essentiels: ses stations ne coûtent donc rien aux collectivités locales, c’est Stations-e qui porte tout l’investissement, et pour les utilisateurs, Stations-e offre un réseau de charge au prix attractif.

Le choix original fait par Stations-e est donc d’offrir plusieurs services sur ses stations, ce qui lui permet de participer au tissu économique local, tout en diversifiant ses sources de revenus pour éviter de faire supporter sur la recharge seule la rentabilisation de ses investissements.

La dernière spécificité de Stations-E est qu’il n’est présent que dans les zones péri-urbaines pour faciliter les recharges quotidiennes partout en France. Ne visant pas la charge de nécessité, il est absent des autoroutes.

L’accès aux bornes de Stations-E

Dans cette optique d’ouverture à tous et de faciliter l’accès à ses stations de charge, Stations-E a récemment lancé son application mobile. Cette dernière permet de trouver les stations de recharge disponibles à proximité (pas seulement les bornes de son propre réseau), de voir en temps réel l’état de ces dernières et les prix proposés, de planifier vos trajets, etc.

Annonce sur Twitter du lancement de l’application Stations-E

Pour faciliter le paiement sur ses bornes, Stations-E a prévu plusieurs méthodes :

Stations-E propose une carte de recharge gratuite permettant à sa clientèle d’utiliser toutes les bornes du réseau de stations-E ainsi que n’importe quelle borne opérant sur la plateforme Gireve.

L’inverse est également possible, les bornes du réseau Stations-e sont ouvertes à toutes les cartes proposées par les concurrents utilisant l’itinérance sur les autres réseaux en France.

Chaque borne est aussi dotée d’un TPE sans contact permettant l’utilisation de cartes bancaires.

Les tarifs appliqués par l’opérateur de recharge stations-E

Stations-E propose 3 plans tarifaires :

Sans la carte-e

Il s’agit ici des paiements par cartes bancaires ou par QR-code. Les bornes de recharges en AC de 22 kW et les bornes en DC de 24 kW sont à 0.39 €/kWh, les bornes DC de 50 kw sont à 0,42 € le kilowattheure.

Avec la carte-e

Pour bénéficier de meilleures conditions, vous pouvez commander gratuitement la carte-e, il faut que le solde disponible soit supérieur à 10 € pour lancer une recharge. Le tarif des bornes 22 AC et 24 DC passe à 0,36 € le kWh, comptez 0,39 €/kWh pour les bornes en DC de 50 kW. A noter que la carte-e permet aussi de se charger sur toutes les bornes concurrentes au tarif d’itinérance annoncé par chaque opérateur.

L’abonnement Acces-e

C’est un abonnement sans engagement de 5 €/mois qui permet de réduire encore les tarifs de recharges pour les clients réguliers. En effet, comptez 0,33 €/kWh pour les bornes 22 AC et 24 DC, et 0,36 €/kWh pour les bornes 50 DC.

Il est important de noter que pour éviter les véhicules ventouse, Stations-E facture le temps de stationnement après un délai de 15 minutes une fois la charge terminée.

Les tarifs sont ces derniers :

Les bornes AC : gratuit de 22h00 à 08h00,

Les bornes AC et DC jusqu’à 30kW inclus : 0.05 €/minute

Les bornes AC et DC de 30kW à 120kW inclus : 0.10 €/minute

Stations-E en 2022 et son futur

En cette fin d’année 2022, Stations-E c’est déjà 200 points de charge actifs à travers la France, des tarifs de recharge très attractifs, le lancement de son application, sa participation au mondial de l’auto, une présence de plus en plus affirmée dans les territoires avec de jolis partenariats signés notamment en Normandie et dans les Hauts de France, et une croissance prometteuse. Comme ils le disent sur leur site : “Stations-e est le 1er réseau national de stations électriques multi-services connectées ouvertes à l’itinérance avec un programme de fidélisation”.

Le but de stations-E est un développement Européen en commençant par la France. Avec 30 millions d’Euros de capital déjà levés pour investir dans son déploiement, Stations-e prévoit de bâtir 100 à 150 stations par région par an dès 2023, soit plus de 2000 stations par an en France pour les 5 prochaines années: une sacrée ambition!

Vous retrouverez sur Tesla Mag, l’évolution de cette aventure verte, technologique et sociale. N’hésitez pas à laisser un commentaire si ce bref retour vous a plu.