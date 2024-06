Dans le monde automobile, peu de noms suscitent autant de respect et d’admiration que Lotus. Fondée en 1948, la marque britannique s’est bâtie une solide réputation au fil de ses 75 ans d’existence, connue pour son excellence en ingénierie et sa pureté de conduite. Ces dernières années, Lotus s’est lancée dans une transformation ambitieuse, encapsulée dans leur feuille de route Vision 80. Annoncée en 2018, ce plan trace un chemin jusqu’en 2028, visant à redéfinir la marque avec un fort accent sur l’électrification et l’innovation. Le dernier jalon de ce parcours est la Lotus Eletre, un Hyper-SUV 100% électrique qui promet d’établir de nouveaux standards dans le segment.

Dévoilement de la Lotus Eletre

La Lotus Eletre, prononcée “Eletra” et signifiant “Coming to Life” en hongrois, a été dévoilée à Londres fin mars 2022. Cette révélation a marqué un moment important pour Lotus, démontrant leur engagement à embrasser l’avenir électrique. L’Eletre n’est pas simplement un autre véhicule électrique ; c’est une déclaration d’intention, mélangeant technologie de pointe et héritage prestigieux de la marque.

Les livraisons en Europe ont commencé début septembre 2023, et l’Eletre a déjà fait sensation avec ses trois versions distinctes : l’Eletre et l’Eletre S, toutes deux offrant 603hp (611ch), et l’Eletre R, une puissante machine de 905hp (918ch).

Design Extérieur et Aérodynamique

L’un des éléments marquants de l’Eletre est son design innovant, qui intègre un concept connu sous le nom de “porosité”. Cette philosophie de design implique sept canaux d’air qui traversent et entourent le véhicule, améliorant ainsi ses performances aérodynamiques et, par conséquent, son efficacité globale. La calandre active, en forme de fleurs de Lotus, contribue également à cette amélioration. Les volets de cette calandre s’ouvrent automatiquement pour refroidir le moteur et se ferment pour améliorer l’autonomie, économisant jusqu’à 15 km lorsqu’ils sont fermés. De plus, le véhicule est équipé d’éléments aérodynamiques tels que des ailerons en forme d’aile et un aileron arrière déployable, générant jusqu’à 112,5 kg d’appui aérodynamique.

L’Eletre est dotée de différentes options de roues, allant de 20″ sur le modèle de base à 22″ et 23″ en option sur les Eletre S et Eletre R. Le véhicule est également disponible en cinq coloris, avec davantage de choix à venir. Des détails tels que les poignées de porte affleurantes, les feux de jour LED et les phares Matrix LED sont de série sur toutes les finitions, ajoutant à l’apparence élégante et futuriste de l’Eletre. Les pare-chocs avant et arrière peuvent être personnalisés avec des finitions noires brillantes, en carbone ou en carbone intégral, et les freins Brembo avec étriers à six pistons sont de série, avec une option pour des freins en céramique de carbone avec étriers à dix pistons.

Luxe Intérieur et Technologie

À l’intérieur de l’Eletre, vous êtes accueilli par un habitacle qui exsude luxe et technologie de pointe. L’intérieur est disponible avec un choix de sellerie en cuir Nappa ou en Alcantara, offrant une gamme de configurations de sièges. La version à cinq places comprend une banquette arrière rabattable en 40/20/40, tandis que la configuration à quatre places inclut des sièges arrière fixes avec des rangements supplémentaires, une console centrale et un écran inclinable de 9″.

Les sièges eux-mêmes peuvent être chauffants, ventilés et massants, selon la version, ajoutant au confort et au luxe général. Le toit panoramique en option est une caractéristique intelligente, non ouvrante, qui peut être ajustée sur dix niveaux d’opacité, soit manuellement, soit automatiquement, pour un coût supplémentaire de 1 800 €.

Les passagers arrière ne sont pas en reste en termes de technologie, avec un écran de 8″ pour le contrôle du climat et les réglages des sièges dans la version à cinq places, et un écran de 9″ dans la configuration à quatre places. De multiples ports USB-C, dont un de 60W pour recharger des appareils comme des ordinateurs portables, sont répartis dans l’habitacle. Les portes à fermeture douce sont de série, et certaines finitions incluent des panneaux de porte en bois découpés au laser.

Les amateurs de musique apprécieront le système audio KEF, une marque britannique haut de gamme connue pour sa qualité sonore exceptionnelle. Les Eletre et Eletre R sont équipées de série d’un système KEF Premium à 15 haut-parleurs, tandis que l’Eletre S passe à un système KEF Référence à 23 haut-parleurs, offrant un son surround 3D et Dolby Atmos avec une puissance totale de 2 160W.

Parmi les autres caractéristiques notables, on trouve un affichage conducteur de 12,6″, un affichage tête haute de 29″ avec réalité semi-augmentée (à venir via des mises à jour futures) et un écran OLED central de 15,1″. Le volant, disponible en cuir ou en Alcantara avec des options en carbone, intègre des palettes pour les modes de régénération d’énergie à gauche et les modes de conduite à droite. L’Eletre dispose également de multiples systèmes d’aide à la conduite, de l’assistance au maintien de voie et du régulateur de vitesse adaptatif.

Performance et Expérience de Conduite

La Lotus Eletre est un véhicule à double moteur, avec un moteur sur chaque essieu. Les modèles Eletre et Eletre S produisent 603hp (611ch) et 450kW de puissance avec un couple de 710Nm, tandis que l’Eletre R atteint des sommets avec 905hp (918ch), 675kW et 985Nm de couple. Les Eletre et Eletre S accélèrent de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, atteignant une vitesse maximale de 258 km/h. L’Eletre R, quant à elle, peut sprinter à 100 km/h en seulement 2,95 secondes, avec une vitesse maximale de 265 km/h.

L’Eletre R est équipée d’une boîte de vitesses à deux rapports sur le moteur arrière, améliorant ses performances et son efficacité. Toutes les versions sont dotées de la transmission intégrale, avec le moteur arrière fournissant la propulsion principale via une boîte de vitesses à un seul rapport pour l’Eletre et l’Eletre S.

L’Eletre est équipée d’une batterie lithium-ion de 112kWh (109kWh utilisables), pesant 665kg. Elle supporte une charge rapide DC jusqu’à 350kW, permettant une charge de 10 à 80% en environ 20 minutes, et une charge AC jusqu’à 22kW, atteignant une charge complète en environ six heures. L’autonomie varie selon le modèle, avec l’Eletre offrant 570-600km, l’Eletre S 490-535km et l’Eletre R 410-450km sur le cycle WLTP. La consommation d’énergie varie de 21,4 à 30,7 kWh/100km, selon le modèle.

Technologie Avancée et Caractéristiques

L’une des caractéristiques les plus révolutionnaires de l’Eletre est son système LiDAR déployable, une première dans l’industrie automobile. Ce système comprend des LiDAR montés de manière fixe sur le toit arrière, des LiDAR déployables sur le toit avant, et des capteurs LiDAR au-dessus des arches de roues avant. Ces technologies laser peuvent scanner jusqu’à 200 mètres autour du véhicule, créant une carte 3D pour conduire dans toutes les conditions. L’Eletre est dotée de 34 capteurs, radars et caméras, offrant une visibilité jusqu’à 500 mètres à l’avant.

Le système de suspension du véhicule est tout aussi avancé, avec une suspension pneumatique multibras et un système d’amortissement contrôlé électroniquement. La hauteur de caisse s’ajuste en fonction du mode de conduite, s’abaissant de 25mm en mode Track, de 15mm en mode Sport, et se relevant de 25mm en mode Off-Road. L’Eletre dispose également d’une direction assistée électromécanique, assurant une maniabilité précise et réactive.

Confort et Expérience de Conduite

Cette semaine, nous avons eu le privilège de tester la Lotus Eletre, et elle n’a pas déçu. Dès que vous vous installez dans les sièges massants, vous savez que vous êtes en route pour une expérience exceptionnelle. Les sièges sont extrêmement confortables, avec des options de chauffage et de ventilation qui assurent un trajet agréable par tous les temps. La fonction massage est une touche de luxe parfaite pour les longs trajets ou simplement pour ajouter un peu de relaxation à votre quotidien.

La position de conduite est excellente, avec tous les contrôles à portée de main. Le grand écran central OLED est intuitif et réactif, offrant

un accès à la navigation, au divertissement et aux réglages du véhicule. L’affichage conducteur de 12,6″ et le futur affichage tête haute de 29″ avec réalité semi-augmentée offrent des informations claires et complètes, améliorant l’expérience de conduite.

L’un des éléments marquants est le système de caméra. Les caméras ultra-HD offrent une vue à 360 degrés, facilitant le stationnement et les manœuvres dans les espaces restreints. Les rétroviseurs caméras optionnels, qui remplacent les rétroviseurs latéraux traditionnels, demandent un peu de temps d’adaptation, mais une fois habitué, ils offrent une visibilité supérieure et réduisent la traînée aérodynamique, améliorant ainsi l’efficacité.

Le système audio KEF est tout simplement spectaculaire. Que vous écoutiez vos morceaux préférés ou un podcast, la qualité sonore est nette, claire et immersive. Le système à 23 haut-parleurs de l’Eletre S, avec son surround 3D et Dolby Atmos, est particulièrement impressionnant, offrant une expérience audio qui rivalise avec les systèmes home cinéma haut de gamme.

Comparaison de l’Eletre avec d’Autres SUV Électriques

La Lotus Eletre entre dans un marché compétitif, se mesurant à certains des SUV électriques les plus avancés disponibles aujourd’hui. Comparons-la à quelques rivaux notables :

Tesla Model X

Le Tesla Model X a longtemps été la référence des SUV électriques, connu pour son autonomie impressionnante, ses performances et ses fonctionnalités technologiques. Le Model X Plaid, avec son système tri-moteur, produit 1 020hp et accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Il offre une autonomie allant jusqu’à 547 km avec une seule charge. Bien que le Model X offre plus de puissance brute et une accélération légèrement plus rapide, l’Eletre R n’est pas loin derrière et propose un intérieur plus luxueux et des améliorations aérodynamiques avancées.

Audi e-tron GT

L’Audi e-tron GT est un autre concurrent de taille, combinant performances sportives, luxe et praticité. La variante RS e-tron GT délivre 637hp et un temps de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, avec une autonomie de 488 km. En comparaison, l’Eletre R offre des performances supérieures avec ses 905hp et une accélération plus rapide, tout en offrant une gamme plus luxueuse et technologique d’équipements intérieurs.

Conclusion

La Lotus Eletre est plus qu’un simple SUV électrique; c’est une déclaration d’intention de la part de Lotus, combinant ingénierie de pointe, design innovant et luxe sans compromis. Avec ses performances électrisantes, son intérieur somptueux et sa technologie avancée, l’Eletre établit un nouveau standard dans le segment des Hyper-SUV électriques. Que vous soyez un passionné de conduite à la recherche de sensations fortes ou un conducteur quotidien en quête de confort et de luxe, l’Eletre est une proposition irrésistible.

En conclusion, cette semaine de test au volant de la Lotus Eletre nous a prouvé que l’avenir de l’automobile électrique est non seulement passionnant mais aussi incroyablement luxueux et performant. La Lotus Eletre ne se contente pas de rivaliser avec les meilleurs SUV électriques actuels; elle les surpasse à bien des égards, promettant une expérience de conduite inégalée et un niveau de confort exceptionnel. Pour ceux qui recherchent le summum de l’innovation et du raffinement dans un véhicule électrique, la Lotus Eletre est sans aucun doute une option à considérer.