Première image du Cyberquad pour enfant

L’attente pour le prochain Cybertruck est à son comble avec plus de 800 000 réservations à travers le monde pour ce véhicule du futur sorti tout droit d’un film de science fiction. Lors de la présentation officielle, Elon Musk avait prévu que nous aurions besoin de faire le dernier kilomètre avec style. Le Cyberquad avait été rapidement présenté en one more thing.

Voilà de quoi patienter !

Un Cyberquad rutilant vient de faire son apparition sur le site officiel de Tesla. Destiné aux enfants la description laisse réveur:

« Préparez-vous à toutes les aventures avec le Cyberquad tout électrique pour enfants. Inspiré par le design emblématique de notre Cybertruck, ce VTT à quatre roues est doté d’un cadre entièrement en acier, d’un siège rembourré et d’une suspension réglable avec un frein à disque arrière et des barres lumineuses à DEL. Alimenté par une batterie lithium-ion d’une autonomie de 15 miles et d’une vitesse maximale configurable de 10 mph, le Cyberquad for Kids convient à tous les enfants de 8 ans et plus. »

Il faut toutefois relever deux informations importantes qui peuvent apparaître comme une douche froide:

Le jouet est proposé à 1900$, c’est donc un cadeau réservé aux happy-fews ou aux sociétés de location 😉

Les délais d’expédition sont annoncés à 2-4 semaines et rien est garanti pour les fêtes de fin d’année. Il faudra donc vous armer de patience.

La vraie question est de savoir quelle borne de recharge choisirez-vous pour alimenter ce jouet 😉