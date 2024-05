La Suisse se distingue par son engagement envers la durabilité et les énergies renouvelables. Le choix d’un prestataire pour l’installation de panneaux solaires est crucial pour garantir efficacité et durabilité. Voici un guide révisé des meilleures sociétés d’installation de panneaux solaires en Suisse, comprenant des liens vers leurs sites web et leurs numéros de téléphone pour faciliter votre prise de contact.

Helion Energy AG

Spécialisation : Solutions énergétiques innovantes, y compris les Powerwalls.

: +41 91 252 81 10 / +41 24 552 81 10 / +41 32 552 81 10 / +41 71 552 81 10 / +41 44 442 81 10 / +41 41 244 81 10 / +41 41 244 81 15 Site Web: Helion Energy AG

Solstis SA

Spécialisation : Intégrateur de systèmes solaires photovoltaïques.

: +41 32 323 03 50 / +41 22 786 37 00 / +41 21 620 03 50 Site Web: Solstis SA

Bouygues E&S InTec Schweiz AG

Spécialisation : Solutions complètes pour les technologies de bâtiment, y compris l’installation de panneaux solaires.

: +41 31 378 31 11 / +41 32 677 55 30 / +41 32 677 55 30 / +41 22 306 16 16 / +41 91 850 32 32 Site Web: Bouygues E&S InTec Schweiz AG

ELPAG Elektrotechnik AG

Spécialisation : Installations électriques et solutions photovoltaïques.

: +41 (0)52 212 33 44 Site Web: ELPAG Elektrotechnik AG

Energietechnik Oerlikon AG

Spécialisation : Solutions d’énergie renouvelable et électrotechnique.

: +41 (0) 44 317 5000 Site Web: Energietechnik Oerlikon AG

Von Arx Elektro AG

Spécialisation : Solutions électriques et photovoltaïques.

: +41 62 849 19 19 Site Web: Von Arx Elektro AG

Hotz Elektro AG

Spécialisation : Installations électriques et solutions énergétiques durables.

: +41 44 871 42 42 Site Web: Hotz Elektro AG

ElektROMAN

Spécialisation : Services électriques et photovoltaïques.

: +41 43 545 23 54 Site Web: ElektROMAN

Oeschger Elektro AG

Spécialisation : Installations électriques et énergies renouvelables.

: +41 (0)44 824 88 88 Site Web: Oeschger Elektro AG

EKZ Eltop AG

Spécialisation : Fournisseur de solutions énergétiques, incluant le photovoltaïque.

: +41 58 359 46 60 Site Web: EKZ Eltop AG

Ce guide vous permettra de trouver le prestataire idéal pour votre projet d’installation de panneaux solaires en Suisse, avec toutes les informations nécessaires pour faciliter votre choix.

